Hurtić u Strazburu potpisao Okvirnu konvenciju o umjetnoj inteligenciji i ljudskim pravima

Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić potpisao je danas u Strazburu Okvirnu konvenciju Vijeća Evrope o umjetnoj inteligenciji i ljudskim pravima, vladavini prava i demokratiji, čime je Bosna i Hercegovina i formalno pristupila ovom važnom multilateralnom instrumentu.

Postupak pristupanja započeo je 5. jula 2024. godine, kada je Direktorat za pravne savjete i međunarodno pravo Vijeća Evrope uputio obavještenje državama članicama o otvaranju Konvencije za potpisivanje. Tekst Konvencije pripremio je Komitet Vijeća Evrope za umjetnu inteligenciju, a usvojio Komitet ministara Vijeća Evrope.

Preambula Konvencije potvrđuje oslonjenost na ključne međunarodne dokumente o zaštiti ljudskih prava, uključujući Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, međunarodne pakte Ujedinjenih nacija, Konvenciju o pravima djeteta te Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom uz poseban naglasak na prevenciju diskriminacije u primjeni tehnologija umjetne inteligencije. Konvencija također predviđa obavezu država potpisnica da izvještavaju o njenoj primjeni u svojim pravnim sistemima.

Shodno Zakonu o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora, provedene su sve neophodne radnje za pristupanje. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine dalo je pozitivnu vanjskopolitičku ocjenu i potvrdilo da je Konvencija u skladu s međunarodnim pravnim standardima. Pozitivna mišljenja dostavili su i nadležni organi na svim nivoima vlasti, državnom, entitetskom, kantonalnom i nivou Brčko distrikta BiH.

U skladu s Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa, urađena je prethodna i fiskalna procjena uticaja, a proces je proveden kroz e-konsultacije, uz sastavljanje propisanih izvještaja.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na sjednici 12. juna 2025., usvojilo Osnove za pristupanje Bosne i Hercegovine Okvirnoj konvenciji Vijeća Evrope o umjetnoj inteligenciji i ljudskim pravima, demokratiji i vladavini prava. Nakon toga je Predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo Odluku o pristupanju Konvenciji i opunomoćilo ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine da je potpiše u ime države.

Prilikom današnjeg potpisivanja, ministar Hurtić je rekao da ovim potpisom Bosna i Hercegovina jasno potvrđuje svoje opredjeljenje da razvoj i upotreba umjetne inteligencije budu u službi čovjeka, zaštite ljudskih prava i javnog interesa.