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REAKCIJA

Babalj odgovorio Cvijanović: Licemjerje je kad potrošite stotine miliona iz budžeta da bi skinuli američke sankcije

Licemjerje je kada donosite neprovodive zakone o povlačenju iz institucija BiH, rekao je

Babalj i Cvijanović. FENA

M. Až.

10.12.2025

Darko Babalj (SDS), član Kolegija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, reagirao je na izjavu Željke Cvijanović, koja je zahtjev za odbranu prava političkih partija za finansiranje nazvala licemjernim

- Željka Cvijanović, nesuđena predsjednica SNSD-a, u odbrani sumanute politike da je samo SNSD Republika Srpska i da je samo Republika Srpska SNSD, nazvala je naš zahtjev za odbranu prava političkih partija za finansiranje licemjernim - poručio je.

Babalj je precizirao šta smatra licemjerjem SNSD-a:

- Licemjerje je, gospođo Cvijanović, kad potrošite stotine miliona КM iz budžeta Republike Srpske da bi uklonili američke sankcije uskom krugu ljudi iz SNSD-a, a pritom ne spomenete SDS, koji je na OFAC listi od 2005. godine i koji je i dalje pod američkim sankcijama.

Licemjerje je kada donosite neprovodive zakone o povlačenju iz institucija BiH, tražite da se radnici povuku, a nijedan funkcioner SNSD-a ne napusti svoju fotelju.

# DARKO BABALJ
# ŽELJKA CVIJANOVIĆ
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