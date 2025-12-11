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EU RASPRAVLJA O BIH 18.12.

Anketa / Potrebno usvojiti evropske zakone: Da li će BiH propustiti još jednu šansu?

Hoće li BiH propustiti historijsku šansu 18. decembra?

Vijeće ministara BiH. Avaz

S. S.

11.12.2025

Predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto (HDZ BiH) za utorak je zakazala novu sjednicu na kojoj će se iz trećeg pokušaja pokušati usvojiti evropski zakoni, kao i donijeti odluka o osnivanju Ureda glavnog pregovarača BiH s EU.

Prva dva pokušaja su propala jer su SNSD-ovi ministri srušili dnevni red. Prvi put su to pravdali time da su kasno dobili materijale, a drugi put su ponovo izvukli stare razloge, koji nemaju nikakve veze s ovom temom, a to je da traže povlačenje zakona koje je nametnuo visoki predstavnik.

Ni ministar Zukan Helez nije bio saglasan da se raspravlja o Uredu glavnog pregovarača, jer Trojka insistira na tome da Predstavnički dom PSBiH odlučuje o toj temi.

Treći pokušaj usvajanja ovih zakona dolazi samo dva dana prije nego što će Evropsko vijeće raspravljati o BiH, tako da će to biti ujedno i zadnji pokušaj da se uhvati "evropski voz".

# ANKETA
# VIJEĆE MINISTARA
# BORJANA KRIŠTO
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