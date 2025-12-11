Anketa / Potrebno usvojiti evropske zakone: Da li će BiH propustiti još jednu šansu?

Predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto (HDZ BiH) za utorak je zakazala novu sjednicu na kojoj će se iz trećeg pokušaja pokušati usvojiti evropski zakoni, kao i donijeti odluka o osnivanju Ureda glavnog pregovarača BiH s EU.

Prva dva pokušaja su propala jer su SNSD-ovi ministri srušili dnevni red. Prvi put su to pravdali time da su kasno dobili materijale, a drugi put su ponovo izvukli stare razloge, koji nemaju nikakve veze s ovom temom, a to je da traže povlačenje zakona koje je nametnuo visoki predstavnik.