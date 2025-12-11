Pokreće se nagrada „Aldina Jahić“ za istaknute žene Zapadnog Balkana

U znak sjećanja na Aldinu Jahić, organizacije UG Multi i Liberalni forum pokreću godišnju nagradu „Aldina Jahić“, koja će se od 2026. godine jednom godišnje dodjeljivati u Sarajevu. Nagrada je posvećena afirmaciji žena koje svojim radom i djelovanjem doprinose unapređenju sloboda, ljudskih prava i društvenog razvoja u zemljama Zapadnog Balkana.

Aldina Jahić bila je prepoznata po svom humanističkom djelovanju, posvećenosti ranjivim grupama i borbi za dostojanstvo žena. Nagrada koja nosi njeno ime ima za cilj odati priznanje ženama koje se ističu hrabrošću, profesionalnim integritetom i predanošću vrijednostima otvorenog, slobodnog i naprednog društva — vrijednostima koje je Aldina svojim životom utjelovila.

Za izbor laureatkinja formiran je Odbor nagrade „Aldina Jahić“, u čijem sastavu su: Damir Bećirović, Benjamin Nurkić, Danijal Hadžović, Isidora Kolar, Merima Bećirović, Stefan Aćimović, Ilda Humić, Katarina Vasiljević, Merima Halilović, Admir Čavalić i Anel Ferić.

Nagrada će se dodjeljivati svake godine u novembru u Sarajevu, a namijenjena je ženama iz svih zemalja Zapadnog Balkana čiji rad ostavlja mjerljiv i pozitivan trag na polju zaštite sloboda, jednakosti i društvenog razvoja. Organizatori ističu da je cilj nagrade ne samo očuvati uspomenu na Aldinu, već i podržati žene koje nastavljaju njenu borbu za pravednije i slobodnije društvo.