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PRAVA ŽENA

Pokreće se nagrada „Aldina Jahić“ za istaknute žene Zapadnog Balkana

Ovo priznanje odaje počast ženama Zapadnog Balkana koje svojim djelovanjem brane slobodu, dostojanstvo i ljudska prava.

Nagrada Aldina Jahić. Multi

A. O.

11.12.2025

U znak sjećanja na Aldinu Jahić, organizacije UG Multi i Liberalni forum pokreću godišnju nagradu „Aldina Jahić“, koja će se od 2026. godine jednom godišnje dodjeljivati u Sarajevu. Nagrada je posvećena afirmaciji žena koje svojim radom i djelovanjem doprinose unapređenju sloboda, ljudskih prava i društvenog razvoja u zemljama Zapadnog Balkana.

Aldina Jahić bila je prepoznata po svom humanističkom djelovanju, posvećenosti ranjivim grupama i borbi za dostojanstvo žena. Nagrada koja nosi njeno ime ima za cilj odati priznanje ženama koje se ističu hrabrošću, profesionalnim integritetom i predanošću vrijednostima otvorenog, slobodnog i naprednog društva — vrijednostima koje je Aldina svojim životom utjelovila.

Za izbor laureatkinja formiran je Odbor nagrade „Aldina Jahić“, u čijem sastavu su: Damir Bećirović, Benjamin Nurkić, Danijal Hadžović, Isidora Kolar, Merima Bećirović, Stefan Aćimović, Ilda Humić, Katarina Vasiljević, Merima Halilović, Admir Čavalić i Anel Ferić.

Nagrada će se dodjeljivati svake godine u novembru u Sarajevu, a namijenjena je ženama iz svih zemalja Zapadnog Balkana čiji rad ostavlja mjerljiv i pozitivan trag na polju zaštite sloboda, jednakosti i društvenog razvoja. Organizatori ističu da je cilj nagrade ne samo očuvati uspomenu na Aldinu, već i podržati žene koje nastavljaju njenu borbu za pravednije i slobodnije društvo.

Idejno rješenje za nagradu. Screenshot

Aldinu ne pamte kao žrtvu, već je poštuju zbog onoga što je bila: mislilac, aktivistkinja i briljantna osoba koja je duboko vjerovala u ljudsko dostojanstvo i slobodu.

„Neka ime Aldine Jahić živi kroz one koje hrabro nastavljaju put kojim je ona išla — borbu za slobodu, ljudska prava i dostojanstvo žena“, poručuju organizatori.

Kako podržati nagradu

Organizatori pozivaju sve građane, institucije i organizacije koje žele podržati inicijativu da donaciju uplate na jedan od sljedećih računa, uz obaveznu naznaku: „Donacija za Nagradu Aldina Jahić“:

Udruženje građana „Multi“ — broj računa: 3384402212200573

Udruženje „Liberalni forum“ — račun: 1610000135950070

Organizatori navode da će sve donacije biti usmjerene isključivo na realizaciju nagrade i promociju izuzetnih žena čiji rad mijenja društva regiona.

# NAGRADA
# ALDINA JAHIĆ
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