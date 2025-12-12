Predstavnički dom usvojio izmjene Izbornog zakona BiH: Podrazumijevaju uvođenje novih tehnologija

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici, po hitnom postupku, usvojio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, čiji su predlagači poslanici SDA Šerif Špago, Edin Ramić, Safet Kešo, Amor Mašović, Nermin Mandra, Šemsudin Dedić, Denijal Tulumović i Midhat Čaušević.

Za predloženi zakon glasalo je 29 poslanika, devet je bilo protiv.

Kako su naveli predlagači, donošenjem zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH omogućit će se uvođenje novih izbornih tehnologija u izborni proces u BiH, a koje će se primjenjivati na narednim općim izborima.

To podrazumijeva biometrijsku identifikaciju birača, skeniranje glasačkih listića, kao i elektronski prijenos rezultata skeniranih listića, što će omogućiti mnogo brže i efikasnije dobivanje rezultata nakon izbornog dana.

Predloženim zakonom o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH propisuje se, između ostalog, i novi način glasanja, izgled glasačkog listića, način brojanja, postupanje nakon zatvaranja biračkog mjesta, slučajevi kada Centralna izborna komisija BiH nalaže postupak ponovnog brojanja glasova nakon što Centralna izborna komisija BiH utvrdi i objavi izborne rezultate i druga pitanja od važnosti za primjenu elektronskog glasanja i zaštitu integriteta izbornog procesa.

Nakon što su usvojili predloženi zakon, poslanici su usvojili i zaključak da se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH dostavi Domu naroda PSBiH uz zahtjev za razmatranje po hitnom zakonodavnom postupku.