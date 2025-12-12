Obavljena rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH

To podrazumijeva biometrijsku identifikaciju birača, skeniranje glasačkih listića, kao i elektronski prijenos rezultata skeniranih listića, što će omogućiti mnogo brže i efikasnije dobivanje rezultata nakon izbornog dana.

Kako su naveli predlagači, donošenjem zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH omogućit će se uvođenje novih izbornih tehnologija u izborni proces u BiH, a koje će se primjenjivati na narednim općim izborima.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici, po hitnom postupku, razmatrao Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, čiji su predlagači poslanici SDA Šerif Špago, Edin Ramić, Safet Kešo, Amor Mašović, Nermin Mandra, Šemsudin Dedić, Denijal Tulumović i Midhat Čaušević.

Predloženim zakonom o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH propisuje se, između ostalog, i novi način glasanja, izgled glasačkog listića, način brojanja, postupanje nakon zatvaranja biračkog mjesta, slučajevi kada Centralna izborna komisija BiH nalaže postupak ponovnog brojanja glasova nakon što Centralna izborna komisija BiH utvrdi i objavi izborne rezultate i druga pitanja od važnosti za primjenu elektronskog glasanja i zaštitu integriteta izbornog procesa.

Poslanik Predrag Kožul (HDZBiH) tokom rasprave kazao je da je ovo zakon "kojem bi dobro došla jedna redovna procedura usvajanja".

- Volio bih da ovdje imamo ljudi iz Centralne izborne komisije, pa da čujemo nešto o detaljima ovog zakona, o detaljima tendera koji je u toku, o modalitetima, o onim problemima koji su spominjani u izvještaju CIK-a BiH o pilot projektu, a bilo je tu vrlo ozbiljnih dvojbi. Možda ćemo izmijeniti Izborni zakon, a nećemo imati izborne tehnologije, pa ćemo opet imati problem na isti način – kazao je Kožul.

Dodao je kako bi volio da su kroz redovnu proceduru mogli imati prostor da čuju relevantna mišljenja.

Poslanik Saša Magazinović je kazao da je Klub SDP-a BiH podržao hitni postupak, te će podržati i usvajanje ovog zakona.

- Mislim da je ovo potreban zakon, ako postoji mogućnost da unaprijedimo neke stvari da ne moraju to ljudi u CIK-u, kako su ranije govorili, sve raditi pravilnicima - kazao je Magazinović.

Poslanik Midhat Čaušević (SDA) je kazao da smo svi svjedoci da se u BiH danima čekaju zvanični rezultati izbora.

- Divimo se brzini tog procesa u nekim drugim zemljama, kod nas to traje danima. Onda na to sve, danima pa čak i mjesecima su prisutne žalbe, pa ponovno prebrojavanje i taj proces traje i traje – kazao je Čaušević.

Dodao je da će kroz izmjene zakona koji je predložio Klub SDA „ ići u pravcu, prije svega, pravednijih izbora, a zatim i rezultata koji će biti dostupni u što kraćem vremenskom periodu“.

Korak naprijed

Poslanik Nihad Omerović (NiP) je kazao da je ovo jedan korak naprijed koji treba pozdraviti, i ne gledajući od koga dolazi, nego samo gledajući kuda vodi“.

Poslanici su razmatrali zahtjev da se Prijedlog Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, koji su predložili poslanici: Darko Babalj, Branislav Borenović, Mira Pekić, Nenad Grković i Mladen Bosić, razmatra po hitnom postupku.