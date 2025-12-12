Branislav Borenović za "Avaz": Vladajuća struktura nas mrcvari oko donošenja važnih zakona, napravili smo iskorak

Potvrdio je to za „Avaz“ poslanik Branislav Borenović, koji kaže da je usvajanje dva zakona, koji su uvjet otvaranju pregovaračkog procesa o pristupanju BiH Evropskoj uniji, zatraženo po hitnoj proceduri.

Klub poslanika SDS-a, PDP-a i Liste za pravdu i red u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH dostavio je jutros u parlamentarnu proceduru prijedloge zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH i zakona o izmjenama i dopunama zakona o Sudu BiH.

- Čekali smo dugo, vidimo da nas vladajuća struktura mrcvari oko donošenja važnih evropskih zakona i ovo je način da se prevaziđu sujete i da krenemo u finalnu fazu otvaranja pregovaračkih poglavlja u procesu pristupanja EU. Mislim da je opozicija napravila veliki iskorak i pokazala da je evropski put prioritet za sve, bez obzira radi li se o poziciji ili opoziciji. Očekujemo da to bude usvojeno u parlamentarnoj proceduri i danas ćemo tražiti da se o zakonu o VSTV-u i izmjenama zakona o Sudu BiH raspravlja po hitnom postupku. Oni uvažavaju ustavnu strukturu zemlje i najviše moguće evropske standarde kad je u pitanju integritet pravosudnih institucija i provjere imovine najviših nosilaca pravosudnih funkcija – kazao nam je Borenović.

U prijedlogu opozicije izbjegnute su tzv. etničke kvote pri izboru članova VSTV-a, koje su izazivale najviše polemike.

- Način izbora je manje – više odraz onog što je do sada bilo i što nikome nije problem – pojašnjava Borenović.

Ipak, ako Predstavnički dom usvoji ponuđene prijedloge, njih mora usvojiti i Dom naroda PS BiH, gdje SNSD ima već poznate mehanizme blokade za održavanje sjednica i donošenje odluka.