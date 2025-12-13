Federacija BiH i USK ulažu 300.000 KM u rekonstrukciju škole u Velikoj Kladuši

Resorni ministar obrazovanja Unsko-sanskog kantona (USK) Denis Osmankić potpisao je ugovor s konzorcijem izvođača Mc Stella d.o.o. Velika Kladuša i Obrt Šabić – PVC stolarija za izvođenje radova na rekonstrukciji OŠ “25. novembar” u Velikoj Kladuši. Time je zvanično pokrenut projekat kojim će škola dobiti novi krov, moderniju stolariju i potpunu termoizolaciju.

Na sastanku je istaknuto da će obnova značajno povećati sigurnost objekta, smanjiti troškove grijanja i osigurati bolje uvjete za učenike i nastavnike.

Rekonstrukcija školskog objekta dio je ulaganja vrijednog 299.962,26 KM, od čega je 110.000 KM osigurano putem Federalnog ministarstva prostornog uređenja, dok preostali iznos finansira Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK. Radovi bi, prema ugovoru, trebali biti okončani u roku od 60 dana, uz uslov povoljnih vremenskih prilika.

Planirani zahvati obuhvataju postavljanje potpuno novog krovnog pokrivača, zamjenu dijela dotrajale vanjske stolarije te izvođenje kompletne termoizolacije i nove fasade. Time bi, kako je naglašeno, škola po prvi put dobila energetski efikasnu ovojnicu koja će omogućiti stabilniju temperaturu, manju potrošnju energenata i sigurnije boravke učenika u zimskom periodu.

Paralelno s rekonstrukcijom glavnog objekta OŠ “25. novembar”, u toku su i pripreme za obnovu fiskulturne sale. Taj projekat zajednički finansiraju Općina Velika Kladuša, Unsko-sanski kanton i Federacija BiH, a očekuje se da će njegova realizacija omogućiti znatno kvalitetnije uvjete za izvođenje nastave tjelesnog odgoja.

- Cjelokupna sanacija škole, zajedno s najavljenom rekonstrukcijom sportske dvorane, predstavlja važnu investiciju u poboljšanje obrazovnog ambijenta za oko 550 učenika koji pohađaju ovu ustanovu. Ovi zahvati će dugoročno doprinijeti sigurnijem, toplijem i funkcionalnijem prostoru za sve buduće generacije. - istakli su u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK.