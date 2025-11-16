Uskoro kreće rekonstrukcija nekadašnjeg hotela "Ero"

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ) uskoro bi trebala krenuti s realizacijom projekta adaptacije nekadašnjeg Hotela „Ero“ u Mostaru, koji će nakon rekonstrukcije postati administrativno sjedište županijskih tijela uprave.

Prva faza radova

Takmičarska procedura za prvu fazu radova je okončana, a odabran je izvođač radova i nadzorni organ. U tijeku je žalbeni postupak drugog ponuditelja nakon kojeg bi konačno trebali krenuti radovi, doznaje Fena iz Ureda za informiranje Vlade HNŽ-a.

Vrijednost prve etape preuređenja iznosi 2,54 milijuna KM bez PDV-a, odnosno 2,97 milijuna KM s PDV-om, a obuhvatit će pripremne, zemljane, betonske, armirano-betonske, armiračke i zidarske radove. Rok završetka je 159 dana od uvođenja izvođača u posao.

Cjelokupni projekt adaptacije podijeljen je u tri etape, a ukupna procijenjena vrijednost iznosi oko 23 milijuna KM.

Prema procjenama, za realizaciju cjelokupnog projekta bit će potrebne tri godine.

Vlada HNŽ-a osigurala je kreditna sredstva kod Razvojne banke FBiH u iznosu od 15 milijuna KM za provedbu prve i druge faze, dok će ostatak biti pokriven kombinacijom vlastitih i kreditnih sredstava.

Međunarodna administracija

Zgrada Hotela „Ero“, površine 9.565 četvornih metara, izgrađena je 1988. godine kao Dom umirovljenika, a nakon rata služila je kao sjedište međunarodne administracije i hotel.

Vlada HNŽ-a kupila ju je od Zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje FBiH prije sedam godina, a projektom je predviđena moderna zgrada s napredno opremljenim uredima, salama za sastanke, arhivskim prostorima, parkingom i uređenim zelenim pojasom.

Vlada HNŽ-a trenutno godišnje izdvaja više od 800.000 KM za najamnine i troškove smještaja ministarstava i drugih tijela Vlada HNŽ-a.

Smještajem svih tijela HNŽ-a u jedno zdanje očekuje se godišnja uštedu od oko 2,5 milijuna KM u odnosu na postojeće troškove. To obuhvaća postojeće zakupnine i održavanje trenutačnih prostora, smanjenje troškova električne energije, grijanja, goriva, telefona, mobitela, interneta, poštanskih i komunalnih usluga, gradskih naknada, tjelesne i tehničke zaštite, navode iz Vlade HNŽ-a.



