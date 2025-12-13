Pri kraju prva faza radova na izgradnji olimpijskog bazena u Mostaru

Prva faza radova na izgradnji zatvorenog olimpijskog bazena u Mostaru privodi se kraju, a u sklopu nje bit će završena konstrukcija, krov i dio staklene fasade.
Druga faza obuhvatit će preostali dio radova na građevini, instalacijama, tehnologiji pročišćavanja vode i opremi.
- Faza jedan je u završnim mjesecima. Ugovor je iznosio oko 10,5 miliona, s PDV-om 12 miliona maraka. Taj ugovor broj jedan bit će gotov za par mjeseci, a u toku je priprema tendera broj dva, za drugu fazu, za potpuni završetak bazena, osim dijela partera. Radovi se izvode u kontinuitetu tako da će druga faza biti odmah nastavljena - kazao je za Fenu Edin Prašo, direktor Direkcije za izgradnju kulturno-sportskog centra (KSC) Mostar.
Kako je pojasnio, radove na parteru radit će komunalne službe tako da oni nisu dio tendera.
- Mi sad radimo minimalni dio radova na parteru, neke staze za kretanje, dolazak i slično. Preko Federalnog ministarstva kulture osigurali smo sva potrebna sredstva za prvu fazu izgradnje. Od tih sredstava „preteći će“ nešto novaca, otprilike 800-900 hiljada maraka, tako da se može ići u tender dva - dodao je Prašo.
Po njegovim riječima, obećana su sredstva i za nastavak gradnje u drugoj fazi.
- Od Federalnog ministarstva kulture obećano nam je kroz dvije godine po 8 miliona maraka. Ako budemo dobili izvođača koji je blizu tih cifara, i ako budemo imali sreće, vjerojatno ćemo uz neke naše male napore uspjeti kroz ta dva proračuna Federalnog ministarstva da isfinansiramo čitavu izgradnju jer je budžetska procjena oko 22 miliona maraka, ali očekivan iznos radova je manji - naglasio je Prašo.
Po njegovim riječima, završetak projekta očekuje se za dvije godine od početka druge faze.
- Što se tiče sadržaja koje će u konačnici ponuditi ovaj bazen, možemo govoriti samo o onima koji pripadaju vaterpolo natjecanju, rasplivavanju u malom bazenu i olimpijskom programu u velikom bazenu. Drugih programa nema, a eventualno bi mogle biti nekakve igre u vodi, školsko ronjenje, škole plivanja i slične školske aktivnosti - naglasio je Prašo.
Po završetku izgradnje kompleksa olimpijskog bazena otvaraju se mogućnost proširivanja sadržaja.
- Kompleks bazena nije zamisljen da bude samo objekt bazena, nego su planirani sadržaji koji stvaraju mogućnosti da objekt može biti povezan s aquaparkom s druge strane rijeke Neretve, a sadržajno može biti integriran i u postojeće i u buduće programe Kantonalne bolnice u Južnom logoru - kazao je Prašo, pojašnjavajući kako su pored kompleksa bazena planirani hotelsko-rekreativni sadržaji koji pripadaju toj bolnici.