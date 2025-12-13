Pri kraju prva faza radova na izgradnji olimpijskog bazena u Mostaru

Prva faza radova na izgradnji zatvorenog olimpijskog bazena u Mostaru privodi se kraju, a u sklopu nje bit će završena konstrukcija, krov i dio staklene fasade.

Druga faza obuhvatit će preostali dio radova na građevini, instalacijama, tehnologiji pročišćavanja vode i opremi.

- Faza jedan je u završnim mjesecima. Ugovor je iznosio oko 10,5 miliona, s PDV-om 12 miliona maraka. Taj ugovor broj jedan bit će gotov za par mjeseci, a u toku je priprema tendera broj dva, za drugu fazu, za potpuni završetak bazena, osim dijela partera. Radovi se izvode u kontinuitetu tako da će druga faza biti odmah nastavljena - kazao je za Fenu Edin Prašo, direktor Direkcije za izgradnju kulturno-sportskog centra (KSC) Mostar.

Kako je pojasnio, radove na parteru radit će komunalne službe tako da oni nisu dio tendera.

- Mi sad radimo minimalni dio radova na parteru, neke staze za kretanje, dolazak i slično. Preko Federalnog ministarstva kulture osigurali smo sva potrebna sredstva za prvu fazu izgradnje. Od tih sredstava „preteći će“ nešto novaca, otprilike 800-900 hiljada maraka, tako da se može ići u tender dva - dodao je Prašo.