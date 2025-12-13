Ambasada Švedske u Sarajevu obilježila praznik Sveta Lucija

Ambasada Švedske u Sarajevu organizovala je svoju godišnju proslavu “Svete Lucije”, s ciljem promovisanja švedske kulture i odličnih bilateralnih odnosa između Švedske i Bosne i Hercegovine.

Partneri iz institucija, međunarodnih organizacija, civilnog društva i vjerski predstavnici učestvovali su u svečanosti, koja u Švedskoj simbolizira trijumf svjetlosti nad tamom, saopćeno je iz Ambasade Švedske u Sarajevu.

Sveta Lucija se u Švedskoj se tradicionalno obilježava 13. decembra, jer je po vjerovanjima to najmračniji dan u godini. Melodične i osvijetljene procesije Lucije sa svijećama, u kojima dječaci i djevojčice nose duge bijele haljine – predvođene samom Lucijom – održavaju se širom Švedske, naglašavajući važnost zajedništva u svakoj zajednici.

Kako je ambasadorica Helena Lagerlöf istakla u svom govoru, malo svjetlosti i slavlja je potrebno u ovim izazovnim i teškim vremenima širom svijeta.

- Živimo u mračnim vremenima s mnogim sukobima koji bjesne u različitim dijelovima svijeta. U ovakvim trenucima, okupljanje sa našim partnerima, kolegama i prijateljima u Bosni i Hercegovini nam pruža utjehu - kazala je.

Kako je istaknuto, Lucija je više od svečanog događaja – ona je simbol švedskog kulturnog naslijeđa i vrijednosti i otpornosti pred dugim zimskim noćima.

Generacijama, tradicija Lucije pružala je utjehu i radost, povezujući prošlost sa sadašnjošću i inspirišući nas da nosimo svjetlost u budućnost. U Sarajevu ove godine, događaj je uključivao nastup hora ansambla Pro Musica sa tradicionalnim švedskim pjesmama Lucije, kao i degustaciju tradicionalnih švedskih poslastica za otvaranje praznične sezone.