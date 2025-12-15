GSS Prenj: Nismo dobili saglasnost za helikopter, šest sati izvlačili tijelo stradalog planinara s Visočice

Gorska služba spašavanja Prenj oglasila se na društvenim mrežama nakon što su noć proveli izvlačeći tijelo stradalog planinara sa Visočice, kao i njegovog prijatelja koji je preživio.

Njihov izvještaj prenosimo u cjelosti.

- Dana 14.12.2025. godine Operativni centar PU Konjic obavijestio je GSS Prenj da je na planini Visočica, lokalitet Potkraj, jedna osoba smrtno stradala usljed pada u provaliju, kanjon Rakitnice. Sa stradalim se nalazio njegov prijatelj koji se spustio do njega, ali zbog konfiguracije terena i iscrpljenosti nije mogao da se vrati, te je bilo neophodno izvršiti i njegovu evakuaciju.

Na mjesto nesreće odmah se uputila petočlana ekipa GSS Prenj, kojoj se pridružilo 5 spasilaca GSS Jablanica. Tokom vožnje javili su se i spasioci GSS Kantona Sarajevo, koji su se nalazili u blizini i ponudili pomoć, te se akciji priključilo još 10 spasilaca. Zajedno smo izašli na greben, do mjesta odakle je nastradali pao.

Pokušali smo obezbijediti helikoptersku podršku EUFOR-a putem nadležnih državnih institucija. Uprkos tome što su dva EUFOR helikoptera nadlijetala našu poziciju, saglasnost za angažman nije dobijena. Umjesto rješenja, suočili smo se s prebacivanjem odgovornosti i potpunom nemoći sistema - napisali su na mreži Facebook.