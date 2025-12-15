GSS Prenj: Nismo dobili saglasnost za helikopter, šest sati izvlačili tijelo stradalog planinara s Visočice

Gorska služba spašavanja Prenj oglasila se na društvenim mrežama nakon što su noć proveli izvlačeći tijelo stradalog planinara sa Visočice, kao i njegovog prijatelja koji je preživio.
Njihov izvještaj prenosimo u cjelosti.
- Dana 14.12.2025. godine Operativni centar PU Konjic obavijestio je GSS Prenj da je na planini Visočica, lokalitet Potkraj, jedna osoba smrtno stradala usljed pada u provaliju, kanjon Rakitnice. Sa stradalim se nalazio njegov prijatelj koji se spustio do njega, ali zbog konfiguracije terena i iscrpljenosti nije mogao da se vrati, te je bilo neophodno izvršiti i njegovu evakuaciju.
Na mjesto nesreće odmah se uputila petočlana ekipa GSS Prenj, kojoj se pridružilo 5 spasilaca GSS Jablanica. Tokom vožnje javili su se i spasioci GSS Kantona Sarajevo, koji su se nalazili u blizini i ponudili pomoć, te se akciji priključilo još 10 spasilaca. Zajedno smo izašli na greben, do mjesta odakle je nastradali pao.
Pokušali smo obezbijediti helikoptersku podršku EUFOR-a putem nadležnih državnih institucija. Uprkos tome što su dva EUFOR helikoptera nadlijetala našu poziciju, saglasnost za angažman nije dobijena. Umjesto rješenja, suočili smo se s prebacivanjem odgovornosti i potpunom nemoći sistema - napisali su na mreži Facebook.
- Donesena je teška, ali jedina moguća odluka – da se krene u ručni transport, iako smo bili svjesni koliko je teren zahtjevan i koliko tehnike i snage traži takav poduhvat.
Šest sati trajao je izuzetno težak transport iz kanjona Rakitnice do vrha grebena, a zatim i silazak na drugu stranu. Na toj dionici savladano je 600 metara visinske razlike, postavljeno 12 sidrišnih tačaka, izvedeno 6 momčadskih potega, a potom nastavljen spust do vozila.
U najtežim trenucima, kada su snaga i energija bili na izmaku, GSS Kantona Sarajevo pozvao je dodatnih 15 spasilaca, koji su stigli kao prijeko potrebna podrška. Taj trenutak solidarnosti i zajedništva ne zaboravlja se - istaknuli su.
- Gdje je državni aparat zakazao, nije zakazalo srce ljudi. GSS Prenj, GSS Jablanica i GSS Kantona Sarajevo pokazali su šta znači odgovornost, humanost i bratstvo na terenu.
Hvala vam, prijatelji. Hvala u ime porodice stradalog, u ime GSS Prenj i u ime svih koji znaju šta znači stati uz čovjeka kada je najteže. Zaradili ste naše poštovanje.
Tijelo stradalog predato je službenicima PU Konjic, nakon čega je izvršen brifing. Svi spasioci su bezbjedno napustili teren i vratili se svojim kućama kasno iza ponoći.
Još jednom – hvala dobri ljudi.
Ne može to država.
Ali može GSS - poručili su.