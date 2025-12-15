Herojski napor: Spasioci GSS-a satima izvlače tijelo planinara na Visočici

Već više od četiri sata traje izuzetno zahtjevna akcija pripadnika Gorske službe spašavanja, koji na nepristupačnom terenu planine Visočica ulažu velike napore kako bi izvukli tijelo stradalog planinara.
ZAHTJEVNA AKCIJA
Gorska služba spašavanja još jednom je pokazala koliko je njen rad važan i nezamjenjiv, posebno kada su u pitanju ljudski životi i dostojanstvo strada
Akcija GSS-a. Facebook/GSS Prenj
Već više od četiri sata traje izuzetno zahtjevna akcija pripadnika Gorske službe spašavanja, koji na nepristupačnom terenu planine Visočica ulažu velike napore kako bi izvukli tijelo stradalog planinara.
U akciji učestvuje veći broj iskusnih spasilaca koji se suočavaju s otežanim uslovima, uključujući strmi i težak teren te fizički naporne okolnosti.
Uprkos svemu, spasioci ne odustaju i nastavljaju akciju s ciljem da je izvedu na siguran i dostojanstven način.
Na društvenim mrežama šire se poruke podrške i zahvalnosti pripadnicima GSS-a, koji i u najtežim trenucima pokazuju profesionalnost i humanost.
Gorska služba spašavanja još jednom je pokazala koliko je njen rad važan i nezamjenjiv, posebno kada su u pitanju ljudski životi i dostojanstvo stradalih.
U akciji učestvuju mješoviti timovi GSS Prenj, GSS Jablanica i GSS Kantona Sarajevo, ukupno 20 spasilaca.