Zvizdić: Hanuka podsjeća na trajne vrijednosti slobode, vjere i očuvanja identiteta

Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić čestitao je praznik Hanuka članovima Jevrejske zajednice u Sarajevu i Bosni i Hercegovini.

- Povodom praznika Hanuke, našim sugrađanima, članovima Jevrejske zajednice u Sarajevu i Bosni i Hercegovini, upućujem iskrene čestitke.

Hanuka, kao praznik svjetlosti, nade i istrajnosti, podsjeća na trajne vrijednosti slobode, vjere i očuvanja identiteta, koje imaju posebno značenje u našem društvu zasnovanom na međusobnom poštovanju i uvažavanju različitosti.

Uz želju da dane Hanuke provedete u miru, zdravlju i porodičnoj toplini, neka svjetlost svijeća donese radost i nadu vašim domovima i cijeloj zajednici - piše u čestitki zamjenika predsjedavajućeg Predstavničkog doma PSBiH Denisa Zvizdića, prenosi Sektor za odnose s javnošću PSBiH.