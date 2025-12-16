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NUKLEARNI OTPAD

Istraga: Konaković nije želio uputit protestnu notu Hrvatskoj jer je "preoštra"

Protestnu notu je, prema navodima Istrage, uputio Košarac

Elmedin Konaković. Fena

Dž. R. / Istraga.ba

16.12.2025

Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković mjesecima nije želio proslijediti protestnu notu koju je Republici Hrvatskoj, o slučaju Trgovska Gora, uputio ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac, saznaje Istraga.ba.

Kako je objavljeno na platformi X, tvrde da je Konakovićevo obrazloženje bilo da je nota “preoštra” prema Republici Hrvatskoj čiji je Sabor u ponedjeljak donio odluku da na granici sa BiH odlaže nuklearni otpad.

# STAŠA KOŠARAC
# REPUBLIKA HRVATSKA
# NUKLEARNI OTPAD
# ELMEDIN KONAKOVIĆ
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