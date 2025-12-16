Istraga: Konaković nije želio uputit protestnu notu Hrvatskoj jer je "preoštra"

Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković mjesecima nije želio proslijediti protestnu notu koju je Republici Hrvatskoj, o slučaju Trgovska Gora, uputio ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac, saznaje Istraga.ba.
NUKLEARNI OTPAD
Protestnu notu je, prema navodima Istrage, uputio Košarac
Elmedin Konaković. Fena
Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković mjesecima nije želio proslijediti protestnu notu koju je Republici Hrvatskoj, o slučaju Trgovska Gora, uputio ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac, saznaje Istraga.ba.
Kako je objavljeno na platformi X, tvrde da je Konakovićevo obrazloženje bilo da je nota “preoštra” prema Republici Hrvatskoj čiji je Sabor u ponedjeljak donio odluku da na granici sa BiH odlaže nuklearni otpad.
SVJETSKO PRVENSTVO
NAKON SRAMOTNE IZJAVE