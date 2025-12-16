FUP upozorava: Dijeljenje i posjedovanje eksplicitnih fotografija i videa maloljetnih osoba je krivično djelo

Federalna uprava policije upozorila je da je nezakonito snimanje, posjedovanje, razmjena i dalje širenje seksualno eksplicitnih fotografija i videozapisa koji uključuju maloljetnike krivično djelo za koje su propisane ozbiljne krivične sankcije, a takva ponašanja, bez obzira na uzrast učesnika, motive ili okolnosti, neće se tolerisati i podliježu krivičnom procesuiranju.

- Odsjek za borbu protiv kompjuterskog kriminala Federalne uprava policije posebno naglašava da svako fotografisanje ili snimanje intimnih dijelova tijela maloljetne osobe, kao i svako čuvanje, prosljeđivanje ili objavljivanje takvog sadržaja, predstavlja teško kršenje zakona. U praksi se bilježi sve veći broj slučajeva u kojima maloljetnici, pored toga što su žrtve, postaju i osumnjičeni zbog daljnjeg širenja ovakvog materijala. Činjenica da se sadržaj dijeli 'iz šale', 'iz radoznalosti' ili 'uz pristanak' ne oslobađa od odgovornosti, naročito u slučajevima kada se sadržaj dalje distribuira ili zadržava bez dozvole - stoji u saopćenju.

Izmjene i dopune Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine jasno definišu i strogo sankcionišu krivična djela spolnog uznemiravanja, zloupotrebe seksualno eksplicitnih snimaka, uhođenja i drugih oblika digitalnog nasilja nad djecom.

- Posebno se naglašava da zastara za krivična djela počinjena na štetu djece počinje teći tek od trenutka kada žrtva navrši punoljetstvo, što znači da krivična odgovornost može biti aktuelna i više godina nakon izvršenja djela. Federalna uprava policije upozorava roditelje i staratelje da zanemarivanje nadzora nad digitalnim ponašanjem djece predstavlja ozbiljan rizik. Propuštanje da se spriječi ili na vrijeme prepozna nezakonito ponašanje može dovesti do teških posljedica po dijete, uključujući krivične postupke, trajne psihološke posljedice i dugoročne probleme u obrazovanju i društvenom životu - dodaje se u saopćenju.

Maloljetnicima se jasno poručuje da slanje, primanje ili prosljeđivanje intimnih sadržaja koji uključuju drugu maloljetnu osobu nije bezazleno ponašanje, već radnja koja može imati ozbiljne pravne posljedice.

- Svaka prijetnja, ucjena ili objavljivanje takvog sadržaja predstavlja krivično djelo i bit će predmet policijskog i tužilačkog postupanja. Federalna uprava policije će u svim ovakvim slučajevima postupati odlučno, u saradnji s nadležnim tužilaštvima, bez selektivnosti i bez izuzetaka, te će koristiti sve zakonom propisane mjere radi identifikacije i procesuiranja odgovornih lica. Pozivamo građane da bez odlaganja prijave svako saznanje o nezakonitom snimanju, posjedovanju ili dijeljenju intimnih sadržaja koji uključuju djecu - naglašeno je u saopćenju.