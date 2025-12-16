Arnautović o istrazi Tužilaštva TK: Teški propusti doveli do tragedije, istraga o požaru u Domu penzionera se širi!

Direktor Doma penzionera u Tuzli Mirsad Bakalović uhapšen je nakon požara u toj ustanovi, koji je 4. novembra ove godine odnio živote 17 korisnika. Zajedno s njim slobode je lišena i Zinaida Razić-Halilović, članica Upravnog odbora i šefica jedne od službi u Domu. Kako je saopćio portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Admir Arnautović, istraga se trenutno nalazi u početnoj fazi, ali će biti proširena i na druge osobe.

- Za požar u Domu penzionera Tuzla moram napomenuti da se ovdje radi o prvoj, početnoj fazi istrage i da će se ova istraga širiti, da će jednu širu uzročno-posljedičnu vezu obuhvatiti veći broj osoba koje će biti obuhvaćene istražnim radnjama - izjavio je Arnautović. On je naveo da je donesena naredba o provođenju istrage protiv dvije odgovorne osobe iz Doma penzionera Tuzla. - Istraga je otvorena protiv Mirsada Bakalovića, bivšeg direktora ove ustanove, i protiv šefice jedne od službi, članice Upravnog odbora, Zinaide Razić-Alilović - kazao je Arnautović. Prema njegovim riječima, osumnjičeni se terete da su zajedno, kao saizvršioci, počinili teška krivična djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine, odnosno krivično djelo izazivanja opće opasnosti, dok se Bakaloviću dodatno stavlja na teret produženo krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlaštenja.

- Radi se o propustima u nadzoru i neprovođenju obaveznih mjera koje se odnose na opću sigurnost korisnika doma, uključujući i protivpožarnu zaštitu, što je dovelo do teških posljedica 4. novembra, kada je izbio požar - istakao je Arnautović. Dodao je da su zajednički propusti osumnjičenih, između ostalog, vezani za neobezbjeđivanje minimalnog broja osoblja u noćnim smjenama, uključujući medicinsko osoblje i njegovatelje, zbog čega u trenutku izbijanja požara nije bilo dovoljno ljudi za pravovremenu evakuaciju korisnika. Govoreći konkretno o Bakaloviću, Arnautović je naveo da se on sumnjiči da nije osigurao opće sigurnosne uslove u objektu, posebno u segmentima protivpožarne zaštite, poput sistema za odimljavanje, evakuacije i drugih mjera, o čemu su dostavljeni nalazi i mišljenja vještaka. - Važno je istaći i da se Bakalović sumnjiči da je zaključio ugovore o radu s dvije osobe koje je rasporedio na radna mjesta referenta za protivpožarnu zaštitu i noćnog recepcionara, iako te osobe nisu bile stručno osposobljene niti su faktički obavljale te poslove - ekao je Arnautović.