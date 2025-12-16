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PRETPRAZNIČNA ATMOSFERA

Grad Sarajevo osvijetlio mostove i gradske simbole u susret praznicima

Praznična rasvjeta bit će postavljena i duž šetnice Obala Maka Dizdara, na stubovima javne rasvjete i na zgradi Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo

Grad Sarajevo osvijetlio mostove i gradske simbole - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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A. O.

16.12.2025

Sarajevski mostovi: Šeher-ćehajina ćuprija, Novi most kod Vijećnice, Latinska ćuprija, Drvenija, Ćumurija, Čobanija, Festina lente i Eiffelov most, zablistali su u raskošnom prazničnom ruhu.

Osam jedinstvenih vizualnih svjetlećih priča oblikuje čarobnu atmosferu i poseban ambijent, koji Grad Sarajevo, po uzoru na svjetske metropole, poklanja Sarajkama i Sarajlijama, uz srdačnu dobrodošlicu turistima i gostima glavnog grada Bosne i Hercegovine.

U svečarskom duhu zasjali su i prepoznatljivi graditeljski simboli Sarajeva: zgrada Vječne vatre, te zgrada Narodnog pozorišta, sa dijelom Pozorišnog trga Susan Sontag.

Ispred Katedrale Srca Isusova zasjalo je i okićeno božićno drvo, najavljujući radost nadolazećeg Božića.

Praznična rasvjeta bit će postavljena i duž šetnice Obala Maka Dizdara, na stubovima javne rasvjete i na zgradi Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo. 

# PRAZNICI
# MOSTOVI
# SARAJEVO
# GRAD SARAJEVO
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