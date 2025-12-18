Preminuo pravnik Općine Centar, od njega se oprostio načelnik Srđan Mandić

- Jutros nas je sve zatekla i ostavila bez riječi vijest o preranoj smrti našeg radnog kolege Adisa Adilovića. Otišao je tiho, u snu, onako kako je i živio, nenametljivo...

Adis je bio pravnik, šef odsjeka za boračko-invalidsku zaštitu. Radio je vrlo zahtijevan, stresan i odgovoran posao. Ali ga je radio sa osmijehom, velikim i dobrim srcem, odanošću, predanošću i ljubavlju prema ljudima, porodici, kolegicama i kolegama. A to mogu samo veliki ljudi i veliki profesionalci.

Sreli smo se zadnji put prije par dana, radno vrijeme je već odavno isteklo, on je po običaju ostajao duže. Kažem: 'Dragi Adise, hajmo kući, vrijeme je'. On kaže: 'Važi, načelniče, samo da još nešto završim'. Iza njega nije smjelo ostati nešto nedovršeno, a planirano za taj dan. Što bi narodski rekli, za njega nije bilo 'ni petka, ni sveca' kad je posao u pitanju. Trpila je porodica, trpilo je zdravlje, ali borci i invalidi nisu. Nabacili smo jedan drugom 'peticu', nasmijao mi se i ušao u kancelariju. Tad sam ga vidio posljednji put. I taj posljednji osmijeh čuvat ću kao uspomenu na našeg Adisa.

Počivaj u miru, dobri i dragi čovječe."

Dženaza Adisu Adiloviću bit će klanjana u petak, 19. decembra, u 14.30 sati na Bakijskom mezarju Faletići 2.