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OPĆINSKO VIJEĆE

Usvojen budžet sarajevske Općine Centar za 2026., iznosi 87.780.000 KM

Srđan Mandić izjavio je da jednoglasno usvajanje Budžeta Općine Centar za 2026. godinu snažna poruka zajedničke odgovornosti

Općinsko vijeće. Općina Centar

FENA

23.12.2025

Na današnjoj, 13. redovnoj sjednici, Općinskog vijeća Općine Centar Sarajevo koju je vodio predsjedavajući Benjamin Isović, vijećnici su jednoglasno usvojili Budžet Općine Centar za 2026. godinu u iznosu od 87.780.000 KM zajedno sa Odlukom o njegovom izvršavanju.

Općinski načelnik Srđan Mandić izjavio je da jednoglasno usvajanje Budžeta Općine Centar za 2026. godinu snažna poruka zajedničke odgovornosti i opredijeljenosti za razvoj općine i dobrobit svih građana.

- Usvajanje budžeta, u iznosu od 87.780.000 KM, potvrđuje jasno opredjeljenje Općinskog vijeća i općinske administracije da zajedno radimo u interesu građana. Ovaj budžet je razvojni i socijalno odgovoran. Više od 40 miliona KM usmjereno je na kapitalne transfere i ulaganja čime stvaramo temelje za realizaciju značajnih infrastrukturnih i razvojnih projekata - istakao je Mandić.

Dodao je da poseban fokus ostaje na direktnoj podršci građanima.

- Više od 26 miliona KM planirano je za tekuće transfere koji su direktno usmjereni prema našim sugrađanima – kroz javne ustanove, nevladin sektor, subvencije, ali i kroz podršku najugroženijim kategorijama stanovništva, mladima i boračkoj populaciji. Ovim budžetom nastavljamo balansirati između razvojnih projekata i socijalne osjetljivosti, jer samo takav pristup garantuje dugoročno stabilnu i pravednu lokalnu zajednicu, naglasio je načelnik.

- Zaključio je da će Općina Centar i u narednom periodu nastaviti odgovorno, transparentno i efikasno upravljati budžetskim sredstvima, s ciljem vidljivih i mjerljivih rezultata za građane - saopćio je Odsjek za informisanje Općine Centar Sarajevo. 

# OPĆINA CENTAR
# SARAJEVO
# SRĐAN MANDIĆ
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