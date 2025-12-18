VSTV BiH donio odluku: Imenovani novi predsjednici sudova u BiH

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) donijelo je danas, 18. decembra, drugog dana sjednice, odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini.

Na nivou Federacije Bosne i Hercegovine imenovane su Milena Dramac na funkciju predsjednice Općinskog suda u Jajcu te Marko Lukač na poziciju predsjednika Općinskog suda u Orašju.

Na nivou Republike Srpske za predsjednika Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci imenovan je Vibor Vučić, dok je Tatjana Radulj imenovana za predsjednicu Osnovnog suda u Novom Gradu.

Pri donošenju Odluke o imenovanju, VSTV BiH je uzeo u obzir kriterije poput:

- stručnog znanja, radnog iskustva i radnih rezultata;

- stručne sposobnosti zasnovane na dosadašnjim rezultatima u karijeri;

- sposobnosti da nepristrano, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obnaša dužnosti u okviru funkcije za koju se prijavljuje;

- odnosa sa radnim kolegama, ponašanja van posla, profesionalne nepristranosti i ugleda te iskustva na rukovodećim poslovima.

Iz VSTV-a BiH je saopćeno da su prilikom imenovanja primijenjene odgovarajuće ustavne odredbe koje se odnose na jednaka prava i zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih, uz poštivanje ravnomjerne zastupljenosti spolova.