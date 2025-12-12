Prijedlozi zakona o VSTV-u i Sudu BiH bit će razmatrani u skraćenoj proceduri

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici odlučio da će Prijedlog Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o Sudu BiH, koji su predložili poslanici Darko Babalj, Branislav Borenović, Mira Pekić, Nenad Grković i Mladen Bosić, razmatra po skraćenom postupku.
Nije prihvaćen zahtjev predlagača da navedneni prijedlozi zakona budu razmatrani po hitnom postupku, što znači bez mogućnosti ulaganja amandmana.
Predlagači su naveli da su pripremili sveobuhvatan nacrt zakona o VSTV-u, "koji rješava sva pitanja u skladu sa preporukama koje je ranije utvrdila Venecijanska komisija, Pribe izvještaj, Greco preporuke i Izvještaji o BiH".
U obrazloženju Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o Sudu BiH naveli su potrebu hitnog usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa pravnom stečevinom EU i relevantnim evropskim standardima u oblasti nezavisnosti, efikasnosti i funkcionalnosti pravosuđa.
Jedan od predlagača ta dva zakona Mira Pekić je, govoreći o Prijedlogu Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, kazala da su u septembru 2023. godine u Službenom glasniku BiH objavljenje izmjene i dopune Zakona o VSTV-u, koje su se ticale jačanja integriteta nosilaca pravosudnih funkcija i u tim izmjenama i dopunama predviđeno je da će u roku od jedne godine Vijeće ministara BiH, a nakon toga Parlamentarna skupština BiH, usvojiti novi zakon o VSTV-u.
Po njenim riječima, to se nije dogodilo, nemamo nove zakone koji se traže na putu BiH ka Evrpskoj uniji.
- Donošenje zakona o VSTV-u je jedan od osnovnih uslova za otvaranje pregovora i nastavak puta prema EU. To je jedan od antikorupcijskih zakona. Ovaj zakon je već mjesecima predmet usaglašavanja, pregovora, konsultacija, ali nije došao u Predstavnički dom - kazala je Pekić.
Govoreći o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o Sudu BiH, navela je da su to kratke izmjene i dopune zakona, gdje se utvrđuje poseban status za sudije Apelacionog suda BiH kao i lokacija, odnosno sjedište Apelacionog odjeljenja Suda BiH.
- Utvrđuje se budžet Suda, način izbora sudija Apelacionog odjeljenja Suda BiH. Smatramo da je i ovo jedan od zakona koji se traži na putu BiH ka EU – rekla je Pekić.