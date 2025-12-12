Prijedlozi zakona o VSTV-u i Sudu BiH bit će razmatrani u skraćenoj proceduri

Predlagači su naveli da su pripremili sveobuhvatan nacrt zakona o VSTV-u, "koji rješava sva pitanja u skladu sa preporukama koje je ranije utvrdila Venecijanska komisija, Pribe izvještaj, Greco preporuke i Izvještaji o BiH".

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici odlučio da će Prijedlog Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o Sudu BiH, koji su predložili poslanici Darko Babalj, Branislav Borenović, Mira Pekić, Nenad Grković i Mladen Bosić, razmatra po skraćenom postupku.

U obrazloženju Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o Sudu BiH naveli su potrebu hitnog usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa pravnom stečevinom EU i relevantnim evropskim standardima u oblasti nezavisnosti, efikasnosti i funkcionalnosti pravosuđa.

Jedan od predlagača ta dva zakona Mira Pekić je, govoreći o Prijedlogu Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, kazala da su u septembru 2023. godine u Službenom glasniku BiH objavljenje izmjene i dopune Zakona o VSTV-u, koje su se ticale jačanja integriteta nosilaca pravosudnih funkcija i u tim izmjenama i dopunama predviđeno je da će u roku od jedne godine Vijeće ministara BiH, a nakon toga Parlamentarna skupština BiH, usvojiti novi zakon o VSTV-u.

Po njenim riječima, to se nije dogodilo, nemamo nove zakone koji se traže na putu BiH ka Evrpskoj uniji.

- Donošenje zakona o VSTV-u je jedan od osnovnih uslova za otvaranje pregovora i nastavak puta prema EU. To je jedan od antikorupcijskih zakona. Ovaj zakon je već mjesecima predmet usaglašavanja, pregovora, konsultacija, ali nije došao u Predstavnički dom - kazala je Pekić.

Govoreći o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o Sudu BiH, navela je da su to kratke izmjene i dopune zakona, gdje se utvrđuje poseban status za sudije Apelacionog suda BiH kao i lokacija, odnosno sjedište Apelacionog odjeljenja Suda BiH.

- Utvrđuje se budžet Suda, način izbora sudija Apelacionog odjeljenja Suda BiH. Smatramo da je i ovo jedan od zakona koji se traži na putu BiH ka EU – rekla je Pekić.