Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

VOJNI ANALITIČAR

Antonio Prlenda za "Avaz": Povratnici iz ruskih postrojbi u Ukrajini su sigurnosna prijetnja

Poseban problem s povratnicima iz ruskih postrojbi u Ukrajini, može biti jer pokazuju iznenađujuću medjisku aktivnost

Antonio Prlenda. Federalna televizija

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

19.12.2025

Povratnici iz ratnih operacija najčešće se primire, tako da ni njihovi susjedi ne znaju da je bio na ratištu ili da na taj način zarađuje za kruh, kaže vojni analitičar Antonio Prlenda, podsjećajući da je BIH nekada bila suočena s problemima povratka esktremista iz sastava ISIL-a, iz Sirije, ali je njihov povratak više bio tema pritisaka međunarodne javnosti, nego što je predstavljao sigurnosni problem. Ipak, Prlenda smatra da se svi oni moraju „držati na oku“ od strane sigurnosnih i obavještajnih službi i da na isti način treba tretirati i povratnike iz rata u Ukrajini.

- Poseban problem s povratnicima iz ruskih postrojbi u Ukrajini, može biti jer pokazuju iznenađujuću medjisku aktivnost, dajući izjave koje ukazuju na želju da se na našim prostorima ponovo rasplamsa oružani sukob. Na taj način, ne samo da predstavljaju klasičnu sigurnosnu prijetnju, nego su dio hibridnog specijalnog rata u korist Moskve i politike „srpskog sveta“, a protiv mirne budućnosti države BiH – kaže Prlenda za "Avaz".

Ocjenjuje da se to ne dešava slučajno, te da takve izjave dolaze u trenucima kada je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) “uzdrmao američku potporu EU”.

- To ohrabruje Moskvu da pojača nastojanja da se sigurnosna i politička situacija i u drugim regijama okrene na njihov mlin. Neskriveno huškačkim izjavama povratnici iz ruskih postrojbi i u našim krajevima rade u korist Kremlja, a vjerojatno da su i prošli ruske tečajeve u hibridnim prijetnjama. Time šire maligni ruski utjecaj, ohrabruju separatizam u BiH i siju potencijalno sjeme nekih budućih sukoba. Na taj način ruski plaćenici u Ukrajini, djeluju i kao ruski plaćenici izvan Ukrajine. To je razlog više da se njihova aktivnost u BiH, ali i regiji, pozorno prati, te je neophodno i njihove „mirnodopske“ aktivnosti shvaćati vrlo ozbiljno – ističe Antonio Prlenda za "Avaz".

# RUSIJA
# UKRAJINA
# ANTONIO PRLENDA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (10)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.