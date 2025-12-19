Antonio Prlenda za "Avaz": Povratnici iz ruskih postrojbi u Ukrajini su sigurnosna prijetnja

Povratnici iz ratnih operacija najčešće se primire, tako da ni njihovi susjedi ne znaju da je bio na ratištu ili da na taj način zarađuje za kruh, kaže vojni analitičar Antonio Prlenda, podsjećajući da je BIH nekada bila suočena s problemima povratka esktremista iz sastava ISIL-a, iz Sirije, ali je njihov povratak više bio tema pritisaka međunarodne javnosti, nego što je predstavljao sigurnosni problem. Ipak, Prlenda smatra da se svi oni moraju „držati na oku“ od strane sigurnosnih i obavještajnih službi i da na isti način treba tretirati i povratnike iz rata u Ukrajini.

- Poseban problem s povratnicima iz ruskih postrojbi u Ukrajini, može biti jer pokazuju iznenađujuću medjisku aktivnost, dajući izjave koje ukazuju na želju da se na našim prostorima ponovo rasplamsa oružani sukob. Na taj način, ne samo da predstavljaju klasičnu sigurnosnu prijetnju, nego su dio hibridnog specijalnog rata u korist Moskve i politike „srpskog sveta“, a protiv mirne budućnosti države BiH – kaže Prlenda za "Avaz".