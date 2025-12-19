VSTV odgodio imenovanje kandidata za vanjsko praćenje rada Odjela za provođenje postupka po izvještajima

Umjesto usaglašavanja o imenovanju vanjskog stručnjaka za praćenje rada Odjela za provođenje postupka po izvještajima, Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) je na dvodnevnoj sjednici, održanoj 17. i 18. decembra razmatralo usklađenost Pravilnika sa Zakonom o VSTV-u.

Uputili dopis

Delegacija Evropske unije uputila je dopis Vijeću sa dodatnim informacijama o Peteru Bachu, predloženom kandidatu za vanjsko praćenja rada Odjela za provođenje postupka po izvještajima, kao i praćenje disciplinskih postupaka.

Ovaj dopis uslijedio je nakon što je Vijeće od Delegacije zatražilo dodatne podatke i odložilo imenovanje na sjednici u novembru, a navodi se u njemu kako Bach ima više od 30 godina iskustva, da je od 2003. do 2008. radio na poslovima u vezi s pravosuđem, dok je od 1996. do 2003. radio u BiH – u Misiji OSCE-a i Uredu visokog predstavnika (OHR).

Davor Martinović, član VSTV-a, naveo je kako je 15. decembra poslao inicijativu Predsjedništvu i drugim članovima Vijeća tražeći da se razmotre određeni članovi Pravilnika Vijeća u vezi s izvještavanjem o imovini i interesima.

Rekao je kako određene odredbe ovog Pravilnika nisu u skladu sa Zakonom o VSTV-u, što je suprotno hijerarhiji pravnih akata, prema kojima se pravilnici i poslovnici moraju naslanjati na zakon.

Kazao je kako je zakonom propisano da Vijeće angažira vanjske stručnjake, ali da je u Pravilniku Vijeće svedeno na angažiranje stručnjaka odabranih od međunarodnih partnera.

- Pravilnikom se ne može uvoditi ovakva ovlast međunarodnih partnera - rekao je Martinović i naveo da je neophodno napraviti razliku između međunarodnih i vanjskih stručnjaka.

Pojasnio je da smatra problematičnim to što se pod vanjskim stručnjakom podrazumijeva strani državljanin iako to nije predviđeno zakonom. Naveo je da to treba biti vanjski stručnjak u odnosu na Vijeće. Martinović je dodao da za izbor vanjskog stručnjaka trebaju biti propisani minimalni uvjeti za njegov angažman koji trebaju biti kao oni za izbor sudije.

Šumovi u komunikaciji

Predložio je da se ne donese odluka o imenovanju Bacha, već da se o tome odlučuje na sljedećoj sjednici, te da je vidio da je još jednim pravnim aktom propisano kako su prava Vijeća sužena, te da se ne može odbiti izabrani kandidat za vanjskog stručnjaka, već se samo može izjaviti rezerva.

Sanin Bogunić, predsjednik VSTV-a, naveo je kako je očito da postoje određeni šumovi u komunikaciji u predlaganju međunarodnih ili vanjskih stručnjaka, te da Martinović pokazuje nefunkcionalnosti.

Sanela Gorušanović-Butigan, zamjenica predsjednika, navela je kako bi pored pregleda podzakonskih akata trebalo sačiniti prijedlog analize koja bi pokazala koje su to neophodne izmjene, nakon čega je usvojen zaključak da ova pitanja razmotre Komisija za legislativu i Komisija za etiku.

U Odjelu su već imenovani vanjski stručnjaci koji su objavili izvještaje o radu Odjela. U posljednjem koji je objavljen zaključeno je da se Odjel suočava s manjkom zaposlenih, otežanom provjerom imovine u inostranstvu, ali i kašnjenjem sudija i tužilaca da dostave svoje izvještaje. U svom odgovoru na ovaj izvještaj VSTV optužuje Evropsku uniju da se previše miješa u same provjere, javio je Detektor.