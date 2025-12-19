Gradonačelnik Brčkog podijelio novogodišnje paketiće djeci Centra za mentalno zdravlje

Povodom predstojećih novogodišnjih blagdana, gradonačelnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine Siniša Milić u petak je uručio novogodišnje paketiće djeci koja borave u Centru za mentalno zdravlje Brčko distrikta BiH.

Tradicionalna aktivnost

Gradonačelnik je istaknuo kako je podjela novogodišnjih paketića tradicionalna aktivnost Ureda gradonačelnika, čiji je cilj da se djeci, posebno onoj kojoj je potrebna dodatna pažnja i podrška, uljepša blagdansko doba i donese radost, priopćeno je iz Ureda gradonačelnika.

- Ove godine podijelili smo 25 paketića u Centru za mentalno zdravlje, a ukupno smo osigurali 500 paketića za djecu u različitim institucijama, pacijentskim udrugama i drugim zajednicama, dok smo dodatnim sredstvima omogućili da i sva djeca u dječjem vrtiću i igraonici "Naša djeca" ove godine dobiju novogodišnje paketiće - rekao je gradonačelnik Milić.

Dodao je kako je ovo simbolična gesta koja može uljepšati dan mališanima te da Vlada Brčko distrikta BiH kontinuirano radi na unaprjeđenju uvjeta i dobrobiti sve djece na području Distrikta.

Usvojen zakon

- U ovoj godini usvojili smo Zakon o roditelju njegovatelju, kao i novi zakon kojim su osigurana proračunska sredstva za dječji doplatak, uključujući i dodatke za roditelje lošijeg imovinskog stanja i one s posebnim potrebama. Također, započeli smo aktivnosti na formiranju Centra za rani rast i razvoj pri Javnoj zdravstvenoj ustanovi, s ciljem prevencije problema u ranom uzrastu, a u idućoj godini nastavit ćemo s daljnjim unaprjeđenjem postojećih i donošenjem novih zakonskih rješenja - poručio je gradonačelnik.

On je ovom prilikom poželio djeci, njihovim roditeljima, kao i zaposlenima u Centru sretne predstojeće blagdane, uz izrazitu zahvalnost stručnom osoblju na posvećenom radu i brizi koju svakodnevno pružaju korisnicima Centra.

Predstavnici Centra za mentalno zdravlje izrazili su zahvalnost Vladi Brčko distrikta BiH i Uredu gradonačelnika na kontinuiranoj podršci i pažnji, ističući da ovakve aktivnosti unaprjeđuju uvjete rada i doprinose boljem životu djece s posebnim potrebama