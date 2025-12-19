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OPĆINA ILIDŽA

Završavaju se radovi na još jednoj raskrsnici buduće pruge do Hrasnice

Šine su postavljene, brojne instalacije izmještene, mnogo posla je urađeno, rekao je Šteta

Završavaju se radovi - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
A. O.

19.12.2025

Na pruzi do Hrasnice završavaju se radovi na asfaltiranju raskrsnice na spoju ulica Hrasnička cesta, Igmanska cesta i Ibrahima Hafiza Ridžanovića.

- Šine su postavljene, brojne instalacije izmještene, mnogo posla je urađeno. Ovo je bila jedna od najzahtjevnijih raskrsnica, jer se radilo izmještanje i zaštita velikog broja instalacija, fekalne i oborinske kanalizacije, gasovoda i vodovoda - istakao je ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta.

Naglasio je kako će sutra ova raskrsnica biti otvorena za saobraćaj.

- Na trasi buduće tramvajske pruge ostaje još jedna raskrsnica, ona kod Doma zdravlja na Ilidži - najavio je ministar Šteta te dodao kako nema stajanja.

# RADOVI
# HRASNICA
# ASFALTIRANJE
# ADNAN ŠTETA
# PRUGA
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