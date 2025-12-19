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NIZOZEMSKI MINISTAR

Brekelmans: Ponosni smo na svoj doprinos sigurnosti i stabilnosti BiH kroz misiju EUFOR Althea

Zahvalio je na, kako je naveo, izuzetno dobroj saradnji između Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Oružanih snaga Kraljevine Nizozemske

Ruben Brekelmans. Almir Rezić/FENA

M. Až.

19.12.2025

Ministar odbrane Nizozemske Ruben Brekelmans, nakon sastanka s ministrom odbrane Bosne i Hercegovine Zukanom Helezom, zahvalio je na, kako je naveo, izuzetno dobroj saradnji između Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Oružanih snaga Kraljevine Nizozemske.

Brekelmans je kazao da u Bosni i Hercegovini boravi s brojnom delegacijom, te da je posjeta dijelom posvećena i pripadnicima nizozemskih trupa raspoređenih u zemlji. Naglasio je da su ponosni na svoj doprinos sigurnosti i stabilnosti Bosne i Hercegovine kroz misiju EUFOR Althea.

- Kroz naše angažovanje u misiji EUFOR Althea to možemo raditi i danas i sutra. Kroz zajedničke obuke s Oružanim snagama Bosne i Hercegovine imamo priliku da zajedno obučavamo i dugoročno jačamo kapacitete OS BiH - poručio je Brekelmans.

Podsjećamo, Brekelmans se s ministrom Helezom sastao u Domu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, gdje je, između ostalog, razgovarano o preostalim tranšama NATO pomoći namijenjene jačanju kapaciteta Oružanih snaga BiH.

# OSBIH
# EUFOR
# NIZOZEMSKA
# BIH
# EUFOR ALTHEA
# RUBEN BREKELMANS
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