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BIVŠI AMBASADOR SAD

Marfi upozorava: Dodik nastavlja s napadaima na BiH. Vidi li to ko?

Prema njegovim riječima, takva retorika u suštini predstavlja pozive na razdvajanje RS od Bosne i Hercegovine, odnosno secesiju

Majkl Marfi. Fena

M. Až.

19.12.2025

Bivši ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Majkl Marfi (Michael Murphy) upozorio je da izjave lidera SNSD-a Milorada Dodika, kojima se dovodi u pitanje opstanak Bosne i Hercegovine, predstavljaju direktan izazov teritorijalnom integritetu države, što je, kako naglašava, ključno američko strateško opredjeljenje u BiH.

U objavi na društvenoj mreži X, Marfi je podsjetio na niz Dodikovih izjava u kojima se tvrdi da se "Srbi moraju odreći BiH", da je Bosna i Hercegovina "nemoguća država koja ne treba da postoji", te da je zajednički život u BiH "iluzija".

Prema njegovim riječima, takva retorika u suštini predstavlja pozive na razdvajanje RS od Bosne i Hercegovine, odnosno secesiju, iako se koristi drugačiji politički rječnik.

Marfi: Dodik nastavlja s napadima. Platforma X

Marfi je otvoreno postavio pitanje kako se ovakve izjave mogu tumačiti kao promjena pristupa nakon ukidanja američkih sankcija, naglašavajući da one direktno osporavaju teritorijalni integritet BiH, koji je označio kao temeljni interes Sjedinjenih Američkih Država u zemlji.

Posebno je istakao da se ne radi o izolovanom slučaju, već o jednom intervjuu u nizu, podsjećajući da su slične poruke ponavljane više puta tokom posljednjih sedmica.

Na kraju objave Marfi je uputio i upozorenje međunarodnoj i domaćoj javnosti, postavljajući pitanje da li se na ovakvu političku retoriku uopće obraća pažnja i da li se prepoznaje njena ozbiljnost i dugoročna opasnost po stabilnost Bosne i Hercegovine, prenosi Politicki.ba.

# MILORAD DODIK
# MICHAEL MURPHY
# BIH
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