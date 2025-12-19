Marfi upozorava: Dodik nastavlja s napadaima na BiH. Vidi li to ko?

Bivši ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Majkl Marfi (Michael Murphy) upozorio je da izjave lidera SNSD-a Milorada Dodika, kojima se dovodi u pitanje opstanak Bosne i Hercegovine, predstavljaju direktan izazov teritorijalnom integritetu države, što je, kako naglašava, ključno američko strateško opredjeljenje u BiH.

U objavi na društvenoj mreži X, Marfi je podsjetio na niz Dodikovih izjava u kojima se tvrdi da se "Srbi moraju odreći BiH", da je Bosna i Hercegovina "nemoguća država koja ne treba da postoji", te da je zajednički život u BiH "iluzija".

Prema njegovim riječima, takva retorika u suštini predstavlja pozive na razdvajanje RS od Bosne i Hercegovine, odnosno secesiju, iako se koristi drugačiji politički rječnik.