Sanela Prašović-Gadžo: Moj film o ubistvu sarajevskih policajaca iz budžeta je dobio 0 KM

Da, dobro ste pročitali: NULA KM!

Dokumentarno-igrani film ISPOD POVRŠINE, koji govori o ubistvu sarajevskih policijskih službenika Adisa Šehovića i Davora Vujinovića 26.10.2018. godine, istražnom postupku, udaru na državu Bosnu i Hercegovinu i velikom radu svih policijskih agencija, Tužilaštva KS kao i EUROPOLA, iz budžeta svih razina vlasti u BiH je dobio NULA - 0 konvertibilnih maraka.

- Čitam ove vijesti o “finansiranju” filmova. Pa samo da nešto kažem, da bi slika bila potpuna.

Poznata novinarka Sanela Prašović-Gadžo oglasila se povodom aktuelnih polemika o finansiranju filmova u Bosni i Hercegovini, iznijevši lično i profesionalno svjedočanstvo koje baca sasvim drugo svjetlo na priču o „javnoj podršci kulturi“.

Obraćali smo se, molili, pisali pisma namjere, prijavljivali na javne pozive i sve institucije su nas odbile.

Zašto? Ne znam.

Od javnih preduzeća samo je Lutrija BiH podržala projekat sa 10 hiljada KM.

Inače, riječ je o prevažnoj temi jer je kroz ovaj slučaj raspakovan SKY u BiH, a prvi put je u BiH izrečena kazna zatvora u trajanju od 45 godina, upravo u prvostepenom postupku u ovom predmetu, optuženom za ubistvo policajaca Savi Marinkoviću.

Čekajući drugostepenu presudu Vrhovnog suda FBiH, mi i dalje radimo na filmu. Nismo stali i odustali. Uzeli smo kredit.

I sve sam šutjela o tome do danas.

Inače, o kakvoj produkciji se radi najbolje govori plasman trailera koji samo na TikToku ima 1,6 miliona pregleda.

Sa drugim društvenim mrežama i BHT1 plasmanom taj broj je znatno veći.

Pa eto, da još jednom zahvalim vlastima države BiH, Federaciji, Kantonu Sarajevo i Gradu Sarajevu.

A evo trailera - napisala Sanela Prašović-Gadžo u svojoj objavi na X-u.