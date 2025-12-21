Gacko: Građani pozvani da nose maske i smanje boravak na otvorenom

U Gacku je danas, 21. decembra održana druga sjednica Štaba za vanredne situacije zbog zagađenja vazduha i smoga koje mjesecima unazad stvara ogromne probleme građanima, a ovom prilikom doneseni su novi zaključci, među kojima i onaj da se svim stanovnicima opštine Gacko preporučuje da smanje boravak na otvorenom.

To se posebno odnosi na užu gradsku zonu i to prvenstveno u periodima osjetno velikog zagađenja, a to je u jutarnjim i večernjim satima, prenose Nezavisne novine.

Pored toga, zdravstvene preporuke su da boravak na otvorenom u navedenom periodu naročito izbjegavaju: djeca, trudnice, starije osobe i hronični bolesnici (asmatičari, pacijenti sa kardio vaskularnim oboljenjima, pacijenti sa hronični respiratornim i alergijskim oboljenjima).

- Štab za vanredne situacije preporučuje izbjegavanje fizičke aktivnosti na otvorenom u periodima visoke koncentracije zagađujućih materija. U vezi sa prethodno navedenim preporukama, Opštinski štab za vanredne situacije preporučuje stanovništvu upotrebu zaštitnih maski, na području Gacka u navedenom periodu - odluka je Štaba.

Također, preporučuje se hroničnim bolesnicima redovno uzimanje propisane terapije, a u slučaju pogoršanja zdravstvenog stanja ili bilo kojih drugih simptoma prouzrokovanih trenutnim zagađenjem vazduha, da se blagovremeno jave u Dom zdravlja "Prof. dr Savo Bumbić“ Gacko.

- Opštinski štab za vanredne situacije će putem sredstava javnog informisanja više puta u toku dana informisati javnost o stanju kvaliteta vazduha, koristeći podatke sa mjerne stanice za kontrolu kvaliteta vazduha u Gacku (kao jedini relevantan izvor podataka o kvalitetu vazduha), a koja se nalazi u neposrednoj blizini Osnovne škole 'Sveti Sava" - navodi se u preporuci Štaba za vanredne situacije opštine Gacko.