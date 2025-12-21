Vjetar sklonio smog: Ukidaju se "Upozorenje" i sve mjere zabrane i ograničenja

Na prijedlog Stručnog tijela, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo ukida epizodu „Upozorenje“, kao i sve mjere zabrane i ograničenja iz Plana interventnih mjera koje su se primjenjivale prethodnih dana.

Zahvaljujući povoljnijim meteorološkim uslovima, tokom prijepodnevnih sati došlo je do značajnog poboljšanja kvaliteta zraka na području cijelog Kantona Sarajevo.

Podizanje inverzionog sloja, jačanje vertikalnog strujanja i atmosferski pritisak koji je za 5 hPa viši od uobičajenog, doveli su do smanjenja koncentracija zagađujućih PM10 materija.

Slične prilike će i u narednim danima uzrokovati veću pročišćenost kotlina u prijepodnevnim satima i tokom dana, iako će se slaba temperaturna inverzija zadržati.

Uslijed toga, kao i intenzivnijeg loženja čvrstih goriva u domaćinstvima, tokom popodneva i večeri očekuje se djelomično nakupljanje štetnih polutanata koje će biti prolaznog karaktera.

Stručno tijelo će nastaviti s kontinuiranim praćenjem kvaliteta zraka, te o svim eventualnim promjenama blagovremeno izvještavati Ministarstvo, kako bi se u slučaju potrebe pravovremeno poduzele neophodne mjere.