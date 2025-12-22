SDP BiH i NES dogovorili izbornu saradnju u HNK

Predstavnici Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine i Narodnog evropskog saveza u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, dogovorili su saradnju na predstojećim izborima 2026. godine.

Na sastanku kojem su prisustvovali predsjednik KO SDP-a BiH, Ivor Perić, predsjednik GO SDP-a Mostar Senad Đeldum s jedne, te predsjednik GO NES BiH Mostar, Maid Čolaković i predstavnik Kantonalnog odbora NES-a Nermin Kljako, s druge strane, dogovoren je zajednički nastup na narednim izborima.

Zajednički sastanak gradskih i kantonalnih rukovodstava ove dvije stranke sa stranačkim vrhovima trebao bi biti održan sutra u Sarajevu.

Na njemu bi trebali biti precizirani svi detalji saradnje. Riječ je o sveobuhvatnoj saradnji kojoj će temelji biti udareni odmah.

Obje stranke se nadaju velikom izbornom uspjehu u Mostaru i HNK.