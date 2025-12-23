Okrugli sto u Sarajevu: Migracije nisu samo izazov, već i šansa

Današnji okrugli sto "Migracije i integracija: izazovi i prilike u Kantonu Sarajevo" potvrdio je da Kanton Sarajevo migracije ne posmatra isključivo kao sigurnosni ili humanitarni izazov, već kao kompleksan društveni proces koji, uz odgovorne javne politike i snažnu saradnju institucija, može donijeti konkretne razvojne i integracijske prilike.

Okrugli sto je održan u organizaciji Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, uz podršku Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, čime je dodatno potvrđena važnost povezivanja akademske zajednice i javnih institucija u kreiranju održivih migracijskih i integracijskih politika.

Istaknuto je da Kanton Sarajevo već razvija modele integracije koji povezuju sigurnost, socijalnu uključenost i tržište rada, čime se pozicionira kao pozitivan primjer u regiji kada je riječ o upravljanju migracijama na lokalnom nivou.

Na državnom nivou, Bosna i Hercegovina je u proteklom periodu unaprijedila institucionalni sistem upravljanja migracijama. Tokom 2025. godine registrirano je približno 13.500 iregularnih migranata, dok se trenutno oko 900 osoba nalazi raspoređeno u tri aktivna prihvatna centra. Ove godine zatvoren je kamp „Borići“ u Bihaću, a ukupni kapaciteti prihvata na teritoriji Bosne i Hercegovine iznose oko 3.000 mjesta.

Učesnici su ukazali i na promjenu strukture migracijskih tokova, pri čemu su tokom 2025. godine državljani Egipta i Afganistana najzastupljenije grupe, za razliku od prethodne godine kada su dominirali migranti iz Pakistana.

Zaključeno je da postoji prostor za dodatno unapređenje normativnog i operativnog okvira, posebno u oblasti integracijskih politika. Posebno je naglašena potreba da se razmotri omogućavanje prava na integraciju migrantima koji nisu podnijeli zahtjev za azil, s obzirom na to da im postojeći zakonski okvir trenutno ne pruža tu mogućnost.

Okrugli sto je još jednom potvrdio značaj koordiniranog pristupa svih nivoa vlasti, akademske zajednice i lokalnih zajednica u kreiranju održivog, sigurnog i humanog sistema upravljanja migracijama u Bosni i Hercegovini.