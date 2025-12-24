S lica mjesta: Ministar odbrane Italije Kroseto stigao u BiH, dočekao ga Helez

Ministar odbrane Italije Gvido Kroseto (Guido Crosetto) stigao je u službenu posjetu Bosni i Hercegovini.

Za minsitra Kroseta je upriličen svečani doček u sjedištu Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

Ministra iz Italije dočekao je Zukan Helez (SDP), ministar odbrane BiH, zajedno sa svojim zamjenikom Aleksandrom Goganovićem i načelnikom Zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine Gojkom Kneževićem.

Svečani doček je upriličen uz Počasnu jedinicu OS BiH i intoniranje himni obje države, nakon čega je uslijedila smotra Počasne jedinice, te zajednički sastanak delegacija ministarstava odbrane dvije države.

Ministar Kroseto je u glavni grad BiH stigao sinoć, 23. decembra, a odmah je upriličena posjeta bazi Butmir gdje je smješten italijanski kontigent EUFOR-a u našoj državi.