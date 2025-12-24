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POSJETE

S lica mjesta: Ministar odbrane Italije Kroseto stigao u BiH, dočekao ga Helez

Za minsitra Kroseta je upriličen svečani doček u sjedištu Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine u Sarajevu

Svečani diček za ministra odbrane Italije Gvida Kroseta - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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E. T.

24.12.2025

Ministar odbrane Italije Gvido Kroseto (Guido Crosetto) stigao je u službenu posjetu Bosni i Hercegovini.

Za minsitra Kroseta je upriličen svečani doček u sjedištu Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

Ministra iz Italije dočekao je Zukan Helez (SDP), ministar odbrane BiH, zajedno sa svojim zamjenikom Aleksandrom Goganovićem i načelnikom Zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine Gojkom Kneževićem.

Svečani doček je upriličen uz Počasnu jedinicu OS BiH i intoniranje himni obje države, nakon čega je uslijedila smotra Počasne jedinice, te zajednički sastanak delegacija ministarstava odbrane dvije države.

Ministar Kroseto je u glavni grad BiH stigao sinoć, 23. decembra, a odmah je upriličena posjeta bazi Butmir gdje je smješten italijanski kontigent EUFOR-a u našoj državi.

# ITALIJA
# ZUKAN HELEZ
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