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POTPISAN SPORAZUM

Čengić: Delegacija EU nije htjela pomoći da riješimo problem klizišta na Curinim njivama, pomognu samo kada pogine 19 ljudi

Radovi su započeti gdje je Općina Istočni Stari Grad provela postupak javne nabavke, rekao je Čengić

Sa današnjeg potpisivanja. Fena

A. O.

25.12.2025

Sporazum o finansiranju projekta „Radovi na sanaciji klizišta na lokalitetu Curine njive – Istočni Stari Grad“ potpisan je danas. 

Svečanom potpisivanju prisustvovali su ministar komunalne privrede KS Mladen Pandurević, načelnik Opštine Istočni Stari Grad Bojo Gašanović, kao i načelnik Starog Grada Irfan Čengić.

- Radovi su započeti gdje je Općina Istočni Stari Grad provela postupak javne nabavke. Oko 90 posto klizišta se nalazi u RS, a desetak posto u FBiH. Podrška Vlade KS je u iznosu od 600.000 KM, a ako Skupština KS usvoji izmjene određenih zakona ta podrška će biti i veća. To nisu dovoljna sredstva za kompletnu sanaciju, ali jesu da se intenziviraju u narednoj godini jer ćemo raditi u fazama i kako vremenski uslovi budu dozvoljavali odnosno kako struka bude naložila - rekao je Čengić.

Čengić je zatim kritikovao Delegaciju Evropske unije u BiH.

- Drugi i nisu previše odgovorili. Kada su se mediji probudili svi su govorili da će pomoći, ali godinu poslije djelujemo sami. Posebno sam razočaran kada je došlo pismo Delegacije EU da ne mogu pomoći. Izgled da oni samo pomognu kada nastane šteta, kada izgubimo 19 života, kada nastanu desetine miliona štete, e onda nam šalju 20 miliona umjesto da ulažemo u prevenciju i zaštitimo ljudske živote - istakao je.

On je kazao da u Kantonu Sarajevo postoje stotine klizišta, a u BiH na hiljade.

- Ovo je specifično jer se nalazi na entitetskoj liniji. Ali ovo je jedna država, život je jedan, ne može stati život na liniji. Naši zakoni moraju biti bolji i fleksibilniji - kazao je.

Ministar komunalne privrede KS Mladen Pandurević je ovu situaciju opisao riječima:

- Politika ide drumom, a život ide šumom."

- To su gluposti o kojima ne vodimo računa, da neke fiktivne političke stvari utječu na svakodnevni život građana. Govorimo o zaštiti ljudskih života, njihove imovine itd. Svi ostali se moraju uključiti po principu solidarnosti i drugi nivoi vlasti."

On je najavio da je Vlada KS pripremila izmjene zakona koji bi 29. decembra trebao biti na Skupštini KS. To bi omogućilo prebacivanje još milion KM s računa Zavoda za izgradnju KS.

- Sa 1,6 miliona KM to je više od polovine potrebnih sredstava, a onda ćemo animirati i druge općine u KS da pomognu koliko toliko, a očekujem da će i Vlada FBiH izdvojiti određena sredstva. Ta sredstva postoje na računu Civilne zaštite, ali federalni zakon zabranjuje da se sredstva upotrijebe u ovom slučaju. Mogu se upotrijebiti u slučaju sporazuma dva entiteta, ali iz RS-a su rekli da nikada neće potpisati taj sporazum."

Načelnik Općine Istočni Stari Grad Bojo Gašanović je poručio da će učiniti sve da se problem riješi i da je jako zadovoljan saradnjom s načelnikom Čengićem.

# RADOVI
# IRFAN ČENGIĆ
# SPORAZUM
# CURINE NJIVE
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