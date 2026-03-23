Posjetili smo gradilište najdužeg tunela u BiH: Probijeno 65 posto tunela Hranjen

Zbog dotrajalosti mostova na pravcima preko Rogatice i Foče, pojedine dionice su zatvorene, saobraćaj se odvija jednom trakom ili zaobilazno, pa brza cesta Sarajevo – Hranjen – Goražde dobija sve veći značaj i zbog komunikacijske izoliranosti gradova u jugoistočnoj Bosni.

1.070 metara

Radovi na izgradnji tunela Hranjen, kao najzahtjevnijeg i najznačajnijeg objekta na trasi buduće brze ceste Sarajevo – Goražde, odvijaju se u skladu s planiranom dinamikom, kazali su za „Avaz“ u JP „Autoceste FBiH“. Zaključno s februarom ove godine, probijeno je približno 65 posto ukupne dužine tunela.

Kako su nam kazali u ovom javnom preduzeću, izvršen je iskop 63,33 posto glavne tunelske cijevi, 64,85 posto servisne tunelske cijevi, a u glavnoj tunelskoj cijevi izgrađeno je 38,84 posto sekundarne obloge.

- Radovi se paralelno izvode s južne i sjeverne strane. S južne strane iskopano je približno 3.000 metara tunelske cijevi, dok je sa sjeverne strane probijeno oko 1.070 metara. Radovi se istovremeno izvode na glavnoj i servisnoj tunelskoj cijevi – navode u odgovorima iz „Autocesta FBiH“.

Polovina 2027. godine

Podsjetimo, ukupna dužina tunela iznosi oko 5,5 kilometara, a projektom je predviđena izgradnja dvije paralelne cijevi – glavne za saobraćaj i servisne za sigurnosne i interventne potrebe.

- Prema važećem planu izvođenja radova, očekuje se da će probijanje obje tunelske cijevi biti završeno tokom prve polovine 2027. godine, dok se paralelno s iskopima izvode radovi na primarnoj podgradi tunela. Kada je riječ o finansiranju, sredstva za nastavak radova su planirana u finansijskim planovima i budžetima za tekuću godinu, čime su osigurani uslovi za nesmetan nastavak realizacije ovog infrastrukturnog projekta – kažu u JP „Autoceste FBiH“.

Skraćenje puta Sarajevo – Goražde

Za dovršetak gradnje brze ceste, koja glavni grad BiH treba povezati s Podrinjem, neophodna je i izgradnja dionica iz pravca Hrenovice, odnosno Goražda do tunela Hranjen. U „Autocestama“ kažu da su u toku aktivnosti na pripremi projektne dokumentacije, rješavanju imovinsko-pravnih odnosa i definiranju modela finansiranja.

- Početak radova na ovim dionicama očekuje se nakon završetka potrebnih procedura i osiguranja finansijskih sredstava, a njihov cilj je da se u potpunosti funkcionalno poveže buduća brza cesta sa postojećom mrežom regionalnih i magistralnih puteva. Realizacijom projekta brze ceste Sarajevo – Goražde značajno će se poboljšati saobraćajna povezanost ovog dijela BiH, a udaljenost između Sarajeva i Goražda bit će skraćena sa sadašnjih oko 96 na približno 56 kilometara, što će imati značajan utjecaj na ekonomski razvoj i mobilnost stanovništva – kazali su za „Avaz“ u „Autocestama FBiH“.