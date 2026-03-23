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NA LICU MJESTA

Posjetili smo gradilište najdužeg tunela u BiH: Probijeno 65 posto tunela Hranjen

S južne strane iskopano je približno 3.000 metara tunelske cijevi, dok je sa sjeverne strane probijeno oko 1.070 metara, kažu iz „Autocesta“

Pogled iz zraka na pristupni put do tunela Hranjen. Avaz

E. Trako - A. Bajramović

23.3.2026

Zbog dotrajalosti mostova na pravcima preko Rogatice i Foče, pojedine dionice su zatvorene, saobraćaj se odvija jednom trakom ili zaobilazno, pa brza cesta Sarajevo – Hranjen – Goražde dobija sve veći značaj i zbog komunikacijske izoliranosti gradova u jugoistočnoj Bosni. 

1.070 metara

Radovi na izgradnji tunela Hranjen, kao najzahtjevnijeg i najznačajnijeg objekta na trasi buduće brze ceste Sarajevo – Goražde, odvijaju se u skladu s planiranom dinamikom, kazali su za „Avaz“ u JP „Autoceste FBiH“. Zaključno s februarom ove godine, probijeno je približno 65 posto ukupne dužine tunela.

Kako su nam kazali u ovom javnom preduzeću, izvršen je iskop 63,33 posto glavne tunelske cijevi, 64,85 posto servisne tunelske cijevi, a u glavnoj tunelskoj cijevi izgrađeno je 38,84 posto sekundarne obloge.

- Radovi se paralelno izvode s južne i sjeverne strane. S južne strane iskopano je približno 3.000 metara tunelske cijevi, dok je sa sjeverne strane probijeno oko 1.070 metara. Radovi se istovremeno izvode na glavnoj i servisnoj tunelskoj cijevi – navode u odgovorima iz „Autocesta FBiH“.

Polovina 2027. godine

Podsjetimo, ukupna dužina tunela iznosi oko 5,5 kilometara, a projektom je predviđena izgradnja dvije paralelne cijevi – glavne za saobraćaj i servisne za sigurnosne i interventne potrebe.

- Prema važećem planu izvođenja radova, očekuje se da će probijanje obje tunelske cijevi biti završeno tokom prve polovine 2027. godine, dok se paralelno s iskopima izvode radovi na primarnoj podgradi tunela. Kada je riječ o finansiranju, sredstva za nastavak radova su planirana u finansijskim planovima i budžetima za tekuću godinu, čime su osigurani uslovi za nesmetan nastavak realizacije ovog infrastrukturnog projekta – kažu u JP „Autoceste FBiH“.

Skraćenje puta Sarajevo – Goražde

Za dovršetak gradnje brze ceste, koja glavni grad BiH treba povezati s Podrinjem, neophodna je i izgradnja dionica iz pravca Hrenovice, odnosno Goražda do tunela Hranjen. U „Autocestama“ kažu da su u toku aktivnosti na pripremi projektne dokumentacije, rješavanju imovinsko-pravnih odnosa i definiranju modela finansiranja.

- Početak radova na ovim dionicama očekuje se nakon završetka potrebnih procedura i osiguranja finansijskih sredstava, a njihov cilj je da se u potpunosti funkcionalno poveže buduća brza cesta sa postojećom mrežom regionalnih i magistralnih puteva. Realizacijom projekta brze ceste Sarajevo – Goražde značajno će se poboljšati saobraćajna povezanost ovog dijela BiH, a udaljenost između Sarajeva i Goražda bit će skraćena sa sadašnjih oko 96 na približno 56 kilometara, što će imati značajan utjecaj na ekonomski razvoj i mobilnost stanovništva – kazali su za „Avaz“ u „Autocestama FBiH“.

# RADOVI
# GRADILIŠTE
# AUTOCESTE FBIH
# TUNEL HRANJEN
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