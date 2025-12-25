Uprava policije MUP-a ZDK žestoko kažnjava vozače koji predstavljaju opasnost u saobraćaju

Policijska patrola privremeno je oduzela automobil "Vento", 23. decembra u mjestu Hanovi u Zenici, kojim je upravljao D.M. iz Zenice. Ustanovljeno je da taj vozač upravlja vozilom prije sticanja prava, pod dejstvom alkohola i da na vozilu koristi nepripadajuće registarske tablice. Utvrđeno je i da se radi o višestrukom povratniku u činjenju saobraćajnih prekršaja, a u registru novčanih kazni ima evidentiran iznos od 9.110,80 KM neplaćenih novčanih kazni.

Istog dana na području Zavidovića, policijska patrola privremeno je oduzela automobil ''Opel', kojim je upravljao H.M. iz Zavidovića.

I za njega je utvrđeno da upravlja vozilom prije sticanja prava na upravljanje. I on je višestruki povratnik u činjenju težih prekršaja, ima dug neplaćenih novčanih kazni u iznosu od 1.667,20 KM.

Budući da vožnjom odnosno učestalim prekršajima predstavljaju opasnost po javnu bezbjednost i sigurnost građana, tim vozačima privremeno su oduzeta spomenuta vozila u skladu sa članom 22. Zakona o policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona i članom 31. Zakona o prekršajima FBiH.

Kako navode iz MUP-a ZDK, rezultati i efekti postignuti u toj oblasti potvrđuju da je oduzimanje vozila od višestrukih povratnika u činjenju težih prekršaja u saobraćaju (koji bahatom vožnjom ugrožavaju druge učesnike u saobraćaju) vjerovatno jedna od efikasnijih, ali i rigoroznijih mjera na unaprjeđenju stanja u oblasti saobraćaja i preveniranju saobraćajnih nesreća u čemu je Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova ZDK zasigurno lider u Federaciji Bosne i Hercegovine.

- Potvrda navedenog je podatak da su, u toku ove godine na putevima u ZDK, policijske patrole i timovi privremeno oduzeli 130 automobila i 4 motocikla od višestrukih povratnika u činjenju težih prekršaja u saobraćaju. Takođe je bitno napomenuti da je u posljednjih osam godina policija ZDK od nesavjesnih vozača oduzela više od 1000 automobila, od čega je ukupno uništeno oko 400 vozila a više stotina vozila je na lokaciji za deponovanje oduzetih vozila i čeka se okončanje postupaka pred nadležnim sudovima. Slijedom navedenog, posebno naglašavamo da je jedan od glavnih strateških ciljeva Uprave policije unaprjeđenje sigurnosti u oblasti saobraćaja zbog čega upozoravamo da će bahati vozači i dalje biti u fokusu represivnog djelovanja policije Zeničko-dobojskog kantona - saopćeno je iz Odsjek za odnose sa javnošću, analitiku i planiranje MUP-a ZDK.