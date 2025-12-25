Vojin Pavlović uputio apelaciju Ustavnom sudu BiH: Usporava se to što Zakon nije donio Parlament

Vojin Pavlović, pravosnažno osuđen na jedinstvenu kaznu od tri i po godine zatvora za izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti, uputio je apelaciju Ustavnom sudu na ovu odluku, potvrđeno je za Detektor.

Advokat Mirko Blagojević je rekao Detektoru da je prije nekoliko dana uputio apelaciju Ustavnom sudu, kao i da je tražio privremenu mjeru kojom će se Pavloviću odgoditi izvršenje zatvorske kazne dok se ne donese odluka po apelaciji.

Blagojević je naveo da je apelacija upućena, između ostalog, zbog povrede Ustava BiH i Evropske konvencije o ljudskim pravima, kao i da mu se sudilo po zakonu “koji ne može biti zakon”.

Zatvorska kazna

- Da bi zakon bio zakon, mora ga donijeti Parlament BiH i niko drugi - rekao je Blagojević.

Detektoru je Sud Bosne i Hercegovine odgovorio da je dostavljen dopis Osnovnom sudu u Srebrenici, kojim se traži uručenje uputnog akta Državnog suda na izdržavanje zatvorske kazne Pavloviću.

Također su pojasnili da je u aktu određen datum stupanja na izdržavanje izrečene kazne zatvora, ali da ga ne mogu reći jer je podložan promjenama iz razloga što osuđeni do stupanja na izdržavanje kazne zatvora ima zakonsko pravo i mogućnost podnijeti molbu za odgodu.

Blagojević je kazao da nije još uvijek zaprimio uputni akt, ali da će postupati po tome kada dobije.

Rekao je da je tražio privremenu mjeru od Ustavnog suda jer smatra da, zbog Pavlovićevog lošeg zdravstvenog stanja, bila bi mu nanijeta nenadokadiva šteta da se nalazi u zatvoru do odluke po apelaciji.

Proglašen krivim

Sud BiH je ranije ove godine preinačio prvostepenu odluku o jedinstvenoj kazni, koja, umjesto ranije dvije i po, sada iznosi tri i po godine zatvora.

Protiv Pavlovića su podignute dvije optužnice za izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti, koje su spojene u jedan predmet, te ga je Apelaciono vijeće po jednoj tački osudilo na tri godine, dok je za drugu osuđen na godinu dana zatvora, te mu je izrečena jedinstvena zatvorska kazna od tri i po godine.

Pavlović je prvostepenom presudom proglašen krivim jer je postavio plakat Ratka Mladića, koji je presudom međunarodnog suda osuđen za genocid i druge ratne zločine, i Milorada Dodika, te je bio svjestan da navedenim djelom veliča ratnog zločinca, kao i da takvo postupanje može izazvati strah i nesigurnost kod stanovništva.

Proglašen je krivim i da je odobrio i pokušao opravdati genocid u Srebrenici na način da je organizovao održavanje skupa u Bratuncu 11. jula 2023. godine, za koji je izradio plakate na kojim je bilo ispisano “11. juli – dan oslobođenja Srebrenice, hvala Vojsci Republike Srpske”.