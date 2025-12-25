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NJUJORK

Lagumdžija: Ovo je bila najdramatičnija godina od Dejtona, projekat secesije je zatvorena knjiga, rata neće biti

Završilo bi tragično ne samo za one koji su to pokrenuli, već i za veliki broj ljudi u Bosni i Hercegovini i šire

Zlatko Lagumdžija. Federalna televizija

S. S.

25.12.2025

Ambasador Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama Zlatko Lagumdžija ocijenio je za Federalnu televiziju da je godina na izmaku bila najdramatičnija i najprelomnija za BiH od potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Govoreći iz sjedišta UN-a u New Yorku, Lagumdžija je istakao da su se upravo u Ujedinjenim nacijama prelamali ključni međunarodni procesi vezani za stabilnost države i regiona.

- Ovo je bila najdramatičnija godina od Dejtona do danas. Ovdje, u ovoj zgradi, na mjestu gdje stoji i spomenik Cvijet Srebrenice, prelamalo se sve ono što se dešavalo i u regionu i u samoj Bosni i Hercegovini - rekao je Lagumdžija.

Prema njegovim riječima, riječ je o godini u kojoj su kulminirali pokušaji secesije dijela Bosne i Hercegovine, uz snažnu podršku stranih faktora.

- Imali smo otvorene, konačne pokušaje secesije koje je Milorad Dodik provodio pod direktnim nadzorom stranog faktora. To su bili pokušaju dobijanja političke, logističke i svake druge podrške, pa čak i ovdje u Ujedinjenim nacijama.

Lagumdžija je posebno naglasio da je najčešće pitanje koje su mu građani i međunarodni sagovornici postavljali tokom protekle godine bilo – hoće li biti rata. Na to pitanje, kaže, danas postoji jasan odgovor.

- Slobodno mogu reći: to pitanje je skinuto s dnevnog reda. Iza nas je godina konačnog pokušaja secesije dijela Bosne i Hercegovine i to je zatvorena knjiga.

Dodaje da je međunarodna zajednica u Vijeću sigurnosti UN-a više puta jasno stavila do znanja da je došlo vrijeme da se zaustavi rušenje Dejtonskog mirovnog sporazuma.

- To nije bio samo pokušaj rušenja Dejtona, to je bio pokušaj rušenja mira u regionu. Završilo bi tragično ne samo za one koji su to pokrenuli, već i za veliki broj ljudi u Bosni i Hercegovini i šire.

Govoreći o godini koja dolazi, Lagumdžija je izrazio umjereni optimizam, ali i jasnu političku poruku. Naglasio je potrebu za stišavanjem sve tri struje nacionalnih politika i jačanju demokratskih snaga.

- Ključna bitka će biti izbor članova Predsjedništva BiH. Potrebno je okupljanje demokratskih snaga oko zajedničkog kandidata za člana Predsjedništva BiH, a iskreno se nadam da će tu ulogu prihvatiti Denis Bećirović. Vjerujem i da se opozicija u Republici Srpskoj može okrupniti i stati nasuprot Dodiku, kao i da će se smanjiti utjecaj HDZ-a, koji šteti i Hrvatima i svim ostalim građanima - zaključio je Lagumdžija.

# ZLATKO LAGUMDŽIJA
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