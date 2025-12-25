Lagumdžija: Ovo je bila najdramatičnija godina od Dejtona, projekat secesije je zatvorena knjiga, rata neće biti

Ambasador Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama Zlatko Lagumdžija ocijenio je za Federalnu televiziju da je godina na izmaku bila najdramatičnija i najprelomnija za BiH od potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Govoreći iz sjedišta UN-a u New Yorku, Lagumdžija je istakao da su se upravo u Ujedinjenim nacijama prelamali ključni međunarodni procesi vezani za stabilnost države i regiona.

- Ovo je bila najdramatičnija godina od Dejtona do danas. Ovdje, u ovoj zgradi, na mjestu gdje stoji i spomenik Cvijet Srebrenice, prelamalo se sve ono što se dešavalo i u regionu i u samoj Bosni i Hercegovini - rekao je Lagumdžija.

Prema njegovim riječima, riječ je o godini u kojoj su kulminirali pokušaji secesije dijela Bosne i Hercegovine, uz snažnu podršku stranih faktora.

- Imali smo otvorene, konačne pokušaje secesije koje je Milorad Dodik provodio pod direktnim nadzorom stranog faktora. To su bili pokušaju dobijanja političke, logističke i svake druge podrške, pa čak i ovdje u Ujedinjenim nacijama.

Lagumdžija je posebno naglasio da je najčešće pitanje koje su mu građani i međunarodni sagovornici postavljali tokom protekle godine bilo – hoće li biti rata. Na to pitanje, kaže, danas postoji jasan odgovor.