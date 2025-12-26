Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu nastavlja raditi po planu i programu.

Na upit „Avaza“ da li bi neko mogao razgovarati sa nama i da li postoji zamjena dekana, iz ove ustanove nam je rečeno da trenutno nema nikoga ko mijenja dekana, a odgovor od sekretara nismo uspjeli dobiti danas s obzirom na to da je odsutna.

Potvrđeno nam je da imaju zamjenu. Predavanja, odnosno nastavni program jučer nisu održani s obzirom da je bio blagdan Božić.

Naredne sedmice bit će objavljeno saopćenje kada sekretar bude prisutan na Fakultetu.

Više informacija nismo mogli dobiti iz ove ustanove.