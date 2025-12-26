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JUČER NIJE BILO NASTAVE

Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu nastavlja raditi po planu i programu

Naredne sedmice bit će objavljeno saopćenje kada sekretar bude prisutan na Fakultetu

Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu. Avaz

Piše: Amila Ovčina

26.12.2025

Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu nastavlja raditi po planu i programu.

Na upit „Avaza“ da li bi neko mogao razgovarati sa nama i da li postoji zamjena dekana, iz ove ustanove nam je rečeno da trenutno nema nikoga ko mijenja dekana, a odgovor od sekretara nismo uspjeli dobiti danas s obzirom na to da je odsutna. 

Potvrđeno nam je da imaju zamjenu. Predavanja, odnosno nastavni program jučer nisu održani s obzirom da je bio blagdan Božić.

Naredne sedmice bit će objavljeno saopćenje kada sekretar bude prisutan na Fakultetu.

Više informacija nismo mogli dobiti iz ove ustanove.

Podsjetimo, dekan Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Muhamed Ajanović uhapšen je jučer u Sarajevu, u okviru akcije kodnog naziva „Koverta“. 

# NASTAVA
# SARAJEVO
# PREDAVANJA
# STOMATOLOŠKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU
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