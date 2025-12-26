Malezijski sud osudio bivšeg premijera Najiba Razaka za zloupotrebu položaja i pranje novca

Bivši malezijski premijer Najib Razak, koji je u zatvoru, osuđen je u petak po svim tačkama optužnice za zloupotrebu položaja i pranje novca u najvećem suđenju do sada, vrijednom više milijardi dolara, a presuda bi mogla imati značajne političke reperkusije.

Masovna pronevjera

Sudija još nije izrekao kaznu Najibu zbog njegove uloge u masovnoj pronevjeri iz državnog fonda 1Malaysia Development Berhad (1MDB), koji je osnovao 2009. dok je bio premijer, nakon što ga je proglasio krivim po četiri tačke optužnice za zloupotrebu položaja i 21 tački za pranje novca, piše Reuters.

Malezijske i američke vlasti tvrde da je iz fonda ukradeno najmanje 4,5 milijardi dolara, od čega je više od milijardu navodno završilo na računima povezanim s Najibom, koji negira krivicu.

- Tvrdnje optuženog da su optužbe protiv njega politički motivirane i da predstavljaju lov na vještice razbijene su čvrstim i nepobitnim dokazima koji ukazuju da je optuženi zloupotrijebio svoju moćnu poziciju u 1MDB-u, zajedno s opsežnim ovlastima koje su mu bile povjerene - rekao je sudija Collin Lawrence Sequerah u obrazloženju presude.

Najib bi mogao dobiti maksimalnu zatvorsku kaznu od 15 do 20 godina po svakoj tački optužnice, kao i novčanu kaznu do pet puta veću od vrijednosti pronevjerenih sredstava.

Značajan utjecaj

Presuda bi mogla dodatno pojačati tenzije u vladajućoj koaliciji premijera Anwara Ibrahima, u kojoj se nalazi i nekada dominantna Ujedinjena malezijska nacionalna organizacija (UMNO), stranka nad kojom bivši lider Najib i dalje ima značajan utjecaj.

Najib se nalazi u zatvoru od augusta 2022., kada je najviši sud Malezije potvrdio presudu kojom je osuđen za korupciju zbog nezakonitog primanja sredstava iz jedne jedinice 1MDB-a. Njegova kazna od 12 godina zatvora prošle godine je prepolovljena odlukom odbora za pomilovanja.

Sudija Sequerah je, međutim, istaknuo da su dokazi pokazali nedvosmislenu vezu i povezanost između Najiba i Lowa, koji je djelovao kao premijerov posrednik i zastupnik u poslovima 1MDB-a. Low, koji je optužen u Sjedinjenim Državama zbog svoje ključne uloge u slučaju, negira krivicu, a njegovo mjesto boravka je nepoznato.