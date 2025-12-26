Subašić: Djeca su ubijena samo što su imala drugo ime i prezime

Munira Subašić, predsjednica udruženja Majke Srebrenice, svojim dugogodišnjim radom postala je prepoznata širom svijeta kao simbol borbe za istinu i pravdu. Njena misija, zajedno sa drugim majkama, bila je da se glas žrtava genocida u Srebrenici čuje daleko izvan granica Bosne i Hercegovine.

- Mi smo radile, mi smo se borile. Mi smo išle po cijelom svijetu, pričale o nepravdi koju smo doživjeli 1995. godine. I mi smo govorile samo istinu. A istina pobjeđuje. I mi smo pobjedile,” kazala je Subašić, naglašavajući da su njihova djeca ubijena „samo zato što su imala drugo ime, drugo prezime, zato što su bili muslimani. Na pitanje kako su stekle povjerenje stranih državnika, Subašić je istakla:

Mi smo se borile

- Mi uvijek pričamo istinu i tražimo pravdu. To je ono što stranci vole. I da smo uporne. Nekad često puta osjetim da im nije drago što mi iznesemo tu istinu, ali mi nekad kako treba i kritikujemo i strance, kazala je Subašić za TVSA.

Murat Tahirović, predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida, naglasio je da je Munira pokretačka snaga cijelog pokreta.

-Munira uvijek govori u množini, nikad nije rekla ja. Najveću moć nosi ipak majka Munira koja ima tu moć da može pregovarati, da može doći do rezultata, da može ukazati na određene činjenice, istakao je Muratović.

Istina temelj djelovanja

Dodao je da je istina temelj njihovog djelovanja. Profesor Mirko Pejanović podsjetio je na brojne tribine širom Evrope gdje je Munira govorila.

-Ono što je sve te ljude plijenilo bilo je to kako je Majka Munira govorila o istini, o Srebrenici, i kako nikad majke Srebrenice nisu djecu vaspitavale da mrze, odmijenila je mnoge, zato što je neposredni svjedok i što je stalno išla iz Srebrenice u svijet, poručio je Pejanović.

Pejanović je TVSA predstavio i novu inicijativu vezano za razvoj Srebrenice. Radi se o Evropskom fondu za ekonomski i socijalni razvoj, direktno je komunicirao je sa predsjednicom Ursula von der Layer.

Iz Njujorka o Cvijetu Srebrenice i uključivanju institucija države govorio je ambasador pri UN-u Zlatko Lagumdžija. Naveo je da je nedavno donesen američki zakon o odbrani, u sklopu kojeg postoje odredbe koje se odnose na Zapadni Balkan. A to su da se Zapadni Balkan obračuna sa kriminalom i korupcijom, da se podigne regionalna sigurnost i dijalog, dok se istovremeno bavi i privrednim razvojem Zapadnog Balkana, piše TVSA.