Arheološki park Bosanska piramida Sunca: 20. godišnjica osnivanja

Na današnji dan 2005. godine, osnovana je Fondacija “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca”, koju čine predsjednik Semir Osmanagić i priznati bosanskohercegovački i svjetski naučnici. U aprilu 2005. Semir Osmanagić, istraživač bosanskog porijekla koji živi u SAD, posjetio je visočki Zavičajni muzej. Dok je prof. Senad Hodović Osmanagiću objašnjavao sve o srednjovjekovnoj Bosni i kamenim ostacima srednjovjekovnog grada Visoki na Visočici, te kako se s Visočice vide tri kraljevska stolna mjesta, spomenuo je kako Visočica ima piramidalni oblik, što je rijedak fenomen. To je zainteresiralo Semira Osmanagića, koji je obišao brojne lokalitete gdje se nalaze, prema njegovim riječima, slične piramide kao na Visočici, te na druga dva obližnja brda - manje piramide. Tada je dobio ovlaštenja da vrši sondažna bušenja koja su ukazala na brojne anomalije koje upućuju da se ispod brda Visočica, odnosno njenog gornjeg dijela, nalazi piramida. Semir Osmanagić je nastavio istraživanja vršeći satelitske i zračne snimke. Pomoću geodetskih mapa utvrdio da brdo Visočica ima piramidalan oblik te da su njene četiri strane okrenute prema stranama svijeta (istok, zapad, sjever, jug) kako su inače izgrađene sve piramide. Starost piramide nije utvrđena, iako se procjenjuje da je stara skoro 7.000 godina.

Johan Kepler . Wikipedia.org Johan Kepler . Wikipedia.org

Rođen astronom, matematičar i fizičar Johan Kepler 1571. - Rođen njemački astronom, matematičar i fizičar Johan Kepler (Johannes), koji je s tri zakona o kretanju planeta konačno utvrdio valjanost heliocentričnog sistema i udario temelje nove astronomije. Izračunao je i površinu i zapreminu geometrijskih tijela koja do tada nisu proučavana. 1822. - Francuski hemičar i biolog Luj Paster (Louis Pasteur), član Francuske akademije, pronalazač vakcina protiv bjesnila, antraksa i crvenog vjetra, rođen je na današnji dan. Dokazao je da bakterije izazivaju truhljenje i otkrio da se hrana može konzervirati zagrijavanjem, najčešće u trajanju od 30 minuta, do određene temperature, što sprečava razmnožavanje bakterija. Osnovao je mikrobiologiju i stereohemiju. Organizirao je čuveni institut u Parizu, nazvan njegovim imenom. 1831. - Engleski naučnik Čarls Darvin (Charles Darwin) brodom "Bigl" isplovio iz Plimuta, započevši petogodišnju ekspediciju tokom koje je sakupio ogroman materijal na osnovu kojeg je napisao epohalno djelo "Postanak vrsta". Na obalama Južne Amerike i ostrvima u Tihom okeanu proučavao je geološke formacije, biljke i životinje. Zaključio je da su se živi organizmi postepeno mijenjali i zasnovao prvu naučnu teoriju o evoluciji živih bića, nazvanu, prema njegovom prezimenu, "darvinizam". 1901. - U Berlinu je rođena Marlen Ditrih (Marlene Dietrich), njemačko-američka glumica i pjevačica, koja je snimila više od 50 filmova i važila za najtipičniji primjer vamp-glumice. Najveći dio života Marlen je provela u SAD, gdje je pobjegla od režima Adolfa Hitlera, odbivši 1937. sjajnu umjetničku karijeru u Njemačkoj, koju joj je ponudio nacistički diktator. Od početka 1950-ih do sredine 1970-ih, radila je gotovo isključivo kao visoko-plaćena kabaretska umjetnica, s nastupima uživo u velikim pozorištima širom svijeta. Umrla je od zatajenja bubrega 6. maja 1992. u Parizu, u dobi od 90 godina. 1923. - Umro Gistav Ajfel (Gustave Eiffel), francuski konstruktor. Za svjetsku izložbu u Parizu 1889. godine, Ajfel je konstruirao toranj koji je postao zaštitni znak Pariza. Ajfelov toranj je do 1931. godine bio najveća građevina na svijetu (300,5 m; sa antenom 320,8 m). Gistav Ajfel je također konstruirao unutrašnjost njujorškog Kipa slobode.

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