Broj ilegalnih prelazaka na granici BiH i Hrvatske pao čak za 50 posto

Tokom ove godine zabilježen je značajan pad broja ilegalnih prelazaka granice, čak za 50 posto, ali su pokušaji ilegalnih migranata da iz Bosne i Hercegovine uđu u Hrvatsku i dalje gotovo svakodnevni, javlja HRT.

Luka Obajdin, policijski službenik i vodič policijskog psa u Stanici granične policije Cetingrad, rekao je da kao tim prije svega nastoje obeshrabriti moguće ilegalne prelaske državne granice, a po potrebi izlaze i u pretrage terena.

U nadzoru terena koriste se i dronovi. Oni se više ne koriste samo za vizuelni pregled, već su opremljeni termovizijskim kamerama, kao i svjetlosnim i zvučnim signalima. Po potrebi mogu prenositi i glasovne poruke.

Joso Žafran, policijski službenik za zaštitu i nadzor državne granice, pojasnio je da se poruka prenosi tako što se govori u mikrofon na kontroleru, a zvuk se potom emituje preko drona.

– Dovoljno je reći samo „stoj, policija“ ili slično, da primijete da smo tu, da ih vidimo, i tada više ne pokušavaju, nego se vraćaju u unutrašnjost BiH – dodao je Žafran.

Pokušaji ilegalnog prelaska bilježe se svakodnevno. Elizabeta Bosanac, policijska službenica za zaštitu i nadzor državne granice, ističe da u ovom poslu nikada nije dosadno i da je svaki dan drugačiji.

Takozvana zelena granica pokrivena je stacionarnim, ali i mobilnim termovizijskim kamerama.

Podaci s tih kamera prate se u kontrolnoj sobi, gdje pristižu sve informacije – kako s bilo kojeg dijela zelene granice, tako i s graničnih prelaza.

– Imamo 55 kilometara zelene granice s BiH i u našoj nadležnosti su dva međunarodna i dva pogranična granična prelaza. Danas, u konkretnom slučaju, nije bilo nikakvih događaja kada je riječ o zelenoj granici – rekao je Srećko Magdić, šef smjene u Stanici granične policije Cetingrad.

Migrantske aktivnosti opadaju s dolaskom zime, ali opuštanja nema. U toku je nabavka nove opreme.

– U narednom periodu planirana je nabavka i postavljanje novih stacionarnih termovizijskih sistema na cijeloj vanjskoj granici. Također se planira nabavka novih termovizijskih kamera na prikolicama, kao i dodatnih dronova – rekao je Damir Butina, voditelj Službe za granicu Policijske uprave karlovačke.