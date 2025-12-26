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ZNAČAJAN PAD

Broj ilegalnih prelazaka na granici BiH i Hrvatske pao čak za 50 posto

Migrantske aktivnosti opadaju s dolaskom zime, ali opuštanja nema. U toku je nabavka nove opreme

U 2025. duplo manje pokušaja ilegalnih prelazaka. Fena

FENA

26.12.2025

Tokom ove godine zabilježen je značajan pad broja ilegalnih prelazaka granice, čak za 50 posto, ali su pokušaji ilegalnih migranata da iz Bosne i Hercegovine uđu u Hrvatsku i dalje gotovo svakodnevni, javlja HRT.

Luka Obajdin, policijski službenik i vodič policijskog psa u Stanici granične policije Cetingrad, rekao je da kao tim prije svega nastoje obeshrabriti moguće ilegalne prelaske državne granice, a po potrebi izlaze i u pretrage terena.

U nadzoru terena koriste se i dronovi. Oni se više ne koriste samo za vizuelni pregled, već su opremljeni termovizijskim kamerama, kao i svjetlosnim i zvučnim signalima. Po potrebi mogu prenositi i glasovne poruke.

Joso Žafran, policijski službenik za zaštitu i nadzor državne granice, pojasnio je da se poruka prenosi tako što se govori u mikrofon na kontroleru, a zvuk se potom emituje preko drona.

– Dovoljno je reći samo „stoj, policija“ ili slično, da primijete da smo tu, da ih vidimo, i tada više ne pokušavaju, nego se vraćaju u unutrašnjost BiH – dodao je Žafran.

Pokušaji ilegalnog prelaska bilježe se svakodnevno. Elizabeta Bosanac, policijska službenica za zaštitu i nadzor državne granice, ističe da u ovom poslu nikada nije dosadno i da je svaki dan drugačiji.

Takozvana zelena granica pokrivena je stacionarnim, ali i mobilnim termovizijskim kamerama.

Podaci s tih kamera prate se u kontrolnoj sobi, gdje pristižu sve informacije – kako s bilo kojeg dijela zelene granice, tako i s graničnih prelaza.

– Imamo 55 kilometara zelene granice s BiH i u našoj nadležnosti su dva međunarodna i dva pogranična granična prelaza. Danas, u konkretnom slučaju, nije bilo nikakvih događaja kada je riječ o zelenoj granici – rekao je Srećko Magdić, šef smjene u Stanici granične policije Cetingrad.

Migrantske aktivnosti opadaju s dolaskom zime, ali opuštanja nema. U toku je nabavka nove opreme.

– U narednom periodu planirana je nabavka i postavljanje novih stacionarnih termovizijskih sistema na cijeloj vanjskoj granici. Također se planira nabavka novih termovizijskih kamera na prikolicama, kao i dodatnih dronova – rekao je Damir Butina, voditelj Službe za granicu Policijske uprave karlovačke.

# GRANICA
# MIGRANTI
# HRVATSKA
# BIH
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