Lagumdžija zapaničio da "postoji namjera da se vrate Dodik, Čović i Izetbegović": Trebaju li se ambasadori baviti izbornom kampanjom

Ovo nije prvi put da Lagumdžija komentira unutarstranačke odnose u BiH, ali i u FBiH. Njemu se i ne treba čuditi jer ga je na mjesto ambasadora predložio i iz mrtvih političara izvadio upravo Denis Bećirović za kojeg otvoreno navija da se ponovo kandidira za člana Predsjedništva BiH.

Zlatko Lagumdžija, bivši ministar vanjskih poslova BiH, objavio je svoj stav panično tvrdeći da „postoji namjera da se vrate Dodik, Čović i Izetbegović“.

Ovom prilikom ne treba se baviti time koliko je u sudaru s Čovićem ili Dodikom indolentni Bećirović sa svojim pismima bio neučinkovit, već mnogo važnijom temom: da li u diplomatskim praksama bilo koje moderne diplomatije ambasadori tih država u inozemstvu trebaju i mogu stranački komentirati aktuelne političke prilike unutar vlastite države i navijati za jednu od političkih opcija.

Lagumdžija je to radio i ranije i poznat je kao čovjek koji voli da bude u medijima, ali su, istini za volju, istu praksu provodili i Damir Arnaut ili Erol Avdović. Poenta je u tome da ambasadori trebaju promovirati jedinstvenu politiku BiH u državama gdje su poslani za izaslanike.

Više optužnica

Naravno, iluzorno je od njih očekivati da poštuju pravila diplomatske prakse ako se zna da i ministar Dino Konaković s tom intelektualnom disciplinom nema nikakve veze osim punjenja fotelja. U normalnoj evropskoj zemlji, ali i drugdje, ministar bi doveo u red Ministarstvo i uputio ambasadore u to šta im je posao. Ali od čovjeka koji nije u stanju da održi vlastitu stranku i na ivici je više optužnica, to nije realno očekivati.

Kao što je nerealno očekivati da će se neki politički egzibicionisti promijeniti u osmoj deceniji života.