Pacijent demolirao ambulantu i pokušao napasti medicinske sestre u Sarajevu

U Službi porodične medicine Doma zdravlja Kantona Sarajevo, u općini Novi Grad, u petak, 26. decembra, tokom radnog vremena došlo je do ozbiljnog sigurnosnog incidenta u kojem su napadnute tri medicinske sestre, saopćio je Sindikat radnika u zdravstvu KS.

Prema navodima Sindikata, događaj nije bio izolovan slučaj, već kulminacija višemjesečnih prijetnji, uznemiravanja i neprimjerenog ponašanja jednog pacijenta, koje je ranije više puta prijavljivano policiji.

Tokom napada pacijent je razbijao inventar i pokušao fizički nasrnuti na zdravstvene radnice, zbog čega su bile primorane da se sklone u prostorije kartoteke. Teže posljedice izbjegnute su zahvaljujući prisebnosti medicinskih sestara i brzoj reakciji kolege koji im je pritekao u pomoć, iako to nije bila njegova formalna obaveza.

Kao mogući povod napada navodi se odbijanje nezakonitog zahtjeva pacijenta za izdavanje strogo kontrolisanih lijekova.

Sindikat zaposlenih u zdravstvu Kantona Sarajevo tim povodom je objavio otvoreno pismo Vladi Federacije BiH, koje je potpisao Jasmin Avdović.

- Minimalno jedna medicinska sestra danas je zamalo izgubila život. Minimalno jedno dijete zamalo je ostalo bez majke, a jedan supružnik bez životne saputnice. Samo zato što je žena radila svoj posao i odbila nezakonit zahtjev - navodi se u pismu.