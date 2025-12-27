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HAOS U DOMU ZDRAVLJA KS

Pacijent demolirao ambulantu i pokušao napasti medicinske sestre u Sarajevu

Događaj nije bio izolovan slučaj, već kulminacija višemjesečnih prijetnji, uznemiravanja i neprimjerenog ponašanja jednog pacijenta

Pacijent demolirao ambulantu. Facebook

M. Až.

27.12.2025

U Službi porodične medicine Doma zdravlja Kantona Sarajevo, u općini Novi Grad, u petak, 26. decembra, tokom radnog vremena došlo je do ozbiljnog sigurnosnog incidenta u kojem su napadnute tri medicinske sestre, saopćio je Sindikat radnika u zdravstvu KS.

Prema navodima Sindikata, događaj nije bio izolovan slučaj, već kulminacija višemjesečnih prijetnji, uznemiravanja i neprimjerenog ponašanja jednog pacijenta, koje je ranije više puta prijavljivano policiji.

Tokom napada pacijent je razbijao inventar i pokušao fizički nasrnuti na zdravstvene radnice, zbog čega su bile primorane da se sklone u prostorije kartoteke. Teže posljedice izbjegnute su zahvaljujući prisebnosti medicinskih sestara i brzoj reakciji kolege koji im je pritekao u pomoć, iako to nije bila njegova formalna obaveza.

Kao mogući povod napada navodi se odbijanje nezakonitog zahtjeva pacijenta za izdavanje strogo kontrolisanih lijekova.

Sindikat zaposlenih u zdravstvu Kantona Sarajevo tim povodom je objavio otvoreno pismo Vladi Federacije BiH, koje je potpisao Jasmin Avdović.

- Minimalno jedna medicinska sestra danas je zamalo izgubila život. Minimalno jedno dijete zamalo je ostalo bez majke, a jedan supružnik bez životne saputnice. Samo zato što je žena radila svoj posao i odbila nezakonit zahtjev - navodi se u pismu.

Dodaje se da su životi tri medicinske sestre tog dana vrijedili "koliko jedna tabla tableta", te da se nasilje u zdravstvenim ustanovama godinama toleriše.

- Osam mjeseci uznemiravanja, prijetnji, neovlaštenog snimanja i objavljivanja sadržaja na društvenim mrežama, više intervencija policije – od kojih je jedna bila samo dan ranije – nisu spriječili da se nasilnik ponovo vrati i pokuša ostvariti prijetnje da će ih ubiti - navodi se.

U pismu se postavlja pitanje zašto zdravstveni radnici nemaju pravo na sigurno radno okruženje, dok se nasilno ponašanje ne toleriše u drugim javnim institucijama.

- U bankama, općinama i drugim ustanovama isti ti ljudi čekaju red bez problema. Samo se u zdravstvenim ustanovama vrata otvaraju nogom, a razgovor počinje psovkama i prijetnjama - ističe se.

Sindikat podsjeća da je još prije više od dvije godine parlamentarnoj većini u Federaciji BiH upućena inicijativa za izmjene Krivičnog zakona, s ciljem jače zaštite zdravstvenih radnika, ali da do danas nije bilo konkretne reakcije.

- Ovo nije prvi ovakav incident, ali mora biti posljednji. Svaki put do sada tragedija je izbjegnuta samo pukom srećom - zaključuje se u pismu.

# DOM ZDRAVLJA KS
# SARAJEVO
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