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AKCIJA SPAŠAVANJA

GSS spasio planinara koji se povrijedio na području Bokovika

Dežurni tim je odmah po pozivu izašao na teren i zbrinuo povrijeđenu osobu

GSS spasio planinara - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
M. Až.

27.12.2025

Gorska služba spašavanja Stanica Sarajevo danas je zaprimila poziv o povrijeđenom planinaru na području Bukovika.

Dežurni tim je odmah po pozivu izašao na teren i zbrinuo povrijeđenu osobu. Utvrđeno je da se radi o prijelomu noge.

Nakon pružene prve pomoći unesrećeni je sigurno transportovan do prve tačke dostupne vozilima, gdje je predat ekipi Hitne medicinske pomoći na daljnje zbrinjavanje.

- Zahvaljujemo se svim spasiocima na brzoj i profesionalnoj reakciji kao i članovima Upravnog odbora Gorske službe spašavanja Federacije BiH koji su se u trenutku nesreće našli u neposrednoj blizini i prvi stigli do unesrećenog te zajedno sa spasiocima dežurnog tima zbrinuli i transportovali unesrećenu osobu -saopćili su iz GSS-a.

O nesreći i akciji upoznat je i Operativni centar civilne zaštite Općine Centar Sarajevo, na čijem području se sve odvijalo.

# GSS
# PLANINAR
# BUKOVIK
# SARAJEVO
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