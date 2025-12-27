GSS spasio planinara koji se povrijedio na području Bokovika

Dežurni tim je odmah po pozivu izašao na teren i zbrinuo povrijeđenu osobu. Utvrđeno je da se radi o prijelomu noge.

Nakon pružene prve pomoći unesrećeni je sigurno transportovan do prve tačke dostupne vozilima, gdje je predat ekipi Hitne medicinske pomoći na daljnje zbrinjavanje.

- Zahvaljujemo se svim spasiocima na brzoj i profesionalnoj reakciji kao i članovima Upravnog odbora Gorske službe spašavanja Federacije BiH koji su se u trenutku nesreće našli u neposrednoj blizini i prvi stigli do unesrećenog te zajedno sa spasiocima dežurnog tima zbrinuli i transportovali unesrećenu osobu -saopćili su iz GSS-a.

O nesreći i akciji upoznat je i Operativni centar civilne zaštite Općine Centar Sarajevo, na čijem području se sve odvijalo.