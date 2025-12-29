Nabavkom novih kombinovanih gorionika Toplane investirale u čišći zrak u Kantonu Sarajevu

Iz sarajevskog preduzeća Toplane saopćeno je da su novi kombinovani gorionici na kotlovima 2 i 4 u kotlovnici Zetra sada u funkciji.

Kako su naglasili, ovi gorionici su nabavljeni kao dio investicionog održavanja, s ciljem osiguravanja kvalitetnog i kontinuiranog snabdijevanja toplotnom energijom. Nakon demontaže stare opreme, ugradnje nove i probnog rada, novi gorionici su pušteni u rad.

Ukazali su da je cilj smanjiti emisije polutanata, smanjiti potrošnju energije, povećati ukupan stepen korisnog dejstva postrojenja, smanjiti buku, čađ i otpad u slučaju korištenja alternativnog goriva (LUS), povećati sigurnost i pouzdanost u radu (smanjenje broja servisnih intervencija i manja potreba za nabavkom rezervnih dijelova).

Vrijednost investicije bila je 750 hiljada KM, saopćili su iz Toplana.