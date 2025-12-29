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KOMUNALNE SNAGE

Nabavkom novih kombinovanih gorionika Toplane investirale u čišći zrak u Kantonu Sarajevu

Kako su naglasili, ovi gorionici su nabavljeni kao dio investicionog održavanja

Novi gorionici pušteni u rad. Toplane

Dž. M.

29.12.2025

Iz sarajevskog preduzeća Toplane saopćeno je da su novi kombinovani gorionici na kotlovima 2 i 4 u kotlovnici Zetra sada u funkciji.

Kako su naglasili, ovi gorionici su nabavljeni kao dio investicionog održavanja, s ciljem osiguravanja kvalitetnog i kontinuiranog snabdijevanja toplotnom energijom. Nakon demontaže stare opreme, ugradnje nove i probnog rada, novi gorionici su pušteni u rad.

Ukazali su da je cilj smanjiti emisije polutanata, smanjiti potrošnju energije, povećati ukupan stepen korisnog dejstva postrojenja, smanjiti buku, čađ i otpad u slučaju korištenja alternativnog goriva (LUS), povećati sigurnost i pouzdanost u radu (smanjenje broja servisnih intervencija i manja potreba za nabavkom rezervnih dijelova).

Vrijednost investicije bila je 750 hiljada KM, saopćili su iz Toplana.

# TOPLANE SARAJEVO
# ZETRA
# KOTLOVNICA
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