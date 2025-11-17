Toplane Sarajevo dobile urbanističku saglasnost za izgradnju kotlovnice u Hrasnici

KJKP Toplane – Sarajevo d.o.o. Sarajevo zvanično su dobile urbanističku saglasnost za izgradnju nove kotlovnice u Hrasnici, čime je napravljen ključni korak ka rješavanju dugogodišnjeg problema grijanja za socijalno ugrožene stanovnike ovog naselja.

Saglasnost omogućava pokretanje naredne faze projekta, a iz preduzeća najavljuju da će uskoro biti raspisan postupak javnih nabavki za izgradnju kotlovnice. Time se otvara put da radovi počnu u najkraćem roku, što će, nakon tri godine bez adekvatnog grijanja, donijeti konačno olakšanje građanima koji su se suočavali s teškim uslovima, posebno tokom zimskih mjeseci.

- Ovo je veliki i važan korak za naše sugrađane u Hrasnici. Imamo konkretno rješenje i očekujemo da će procedura javnih nabavki i sama izgradnja proteći u predviđenim rokovima - poručili su iz KJKP Toplane.

Nova kotlovnica će obezbijediti stabilno i pouzdano grijanje, a projekat se smatra jednim od prioritetnih infrastrukturnih zahvata u općini Ilidža.

Očekuje se da će više detalja o vremenskom okviru radova i dinamici realizacije biti poznato nakon završetka postupka javnih nabavki.