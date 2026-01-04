Toplane Sarajevo o prestanku grijanja na Alipašinom Polju: Uzrok problema je pucanje cijevi u podrumu zgrade, to nije u našoj nadležnosti

Nakon što je portal „Avaza“ objavio članak u kojem smo naveli kako mještani Alipašinog Polja nemaju grijanje već nekoliko sati, te kako su stanari kontaktirali Toplane Sarajevo, na mail naše redakcije stigao je demant iz ovog preduzeća, u kojem navode kako nisu nadležni za prestanak snabdijevanjem grijanja u ulici Trg solidarnosti broj 3.

Naveli su kako je uzrok problema pucanje cijevi.

Demant prenosimo u cjelosti:

- Povodom navoda o višednevnom prekidu grijanja u ulici Trg solidarnosti 3 na Alipašinom Polju, KJKP Toplane-Sarajevo d.o.o. Sarajevo obavještava javnost da uzrok problema nije kvar na distributivnoj mreži Toplana, već pucanje cijevi u podrumu stambene zgrade, odnosno kvar na unutrašnjim instalacijama objekta, koje nisu u nadležnosti ovog preduzeća.

Zbog pucanja cijevi u podrumu zgrade, u jednom trenutku bilo je ugroženo snabdijevanje toplotnom energijom za ukupno 618 stanova na Alipašinom Polju. Nakon što je kvar lociran i sistem stabilizovan, trenutno grijanje nema 24 stana, i to isključivo ona koja su direktno vezana za oštećeni dio unutrašnjih instalacija.

O navedenom kvaru upravitelj zgrade je blagovremeno obaviješten, kako bi se pristupilo sanaciji u skladu s njegovim zakonskim obavezama. KJKP Toplane-Sarajevo ostaje na raspolaganju za tehničku podršku i nastaviće redovnu isporuku toplotne energije odmah po otklanjanju kvara na unutrašnjim instalacijama.